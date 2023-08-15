السجن 6 سنوات لتاجر هيروين بالعمرانية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في مخدر الهيروين بمنطقة العمرانية.

تفاصيل الاتهام بالإتجار في مخدر الهيروين

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3422 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أن المتهم "علي. م"، 46 سنة، عاطل، في يوم 16 مارس الماضي أحرز بقصد الإتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشف معاون مباحث العمرانية مجري التحريات أنه أثناء مروره بدائرة القسم أبصر المتهم يعبث بسلاح أبيض "كتر" فضبطه وإياه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 30 لفافة ورقية لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

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وأضاف معاون المباحث أنه بمواجهة المتهم اقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة والهاتف المحمول وسيلة تواصله بعملائه من المتعاطين.