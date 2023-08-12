المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل زوجته ببلطة في الصف

قضت محكمة الجيزة بمعاقبة محمد.ع بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات بتهمة ضرب زوجته ب"بلطة" حتى الموت في الصف بالجيزة.

صدر القرار برئاسة المستشار محسن حلمي غراب وعضوية كلا من المستشار أيمن عبدالحكم واسامة عرفة، ومحمد سيد وسعيد برغش أمين سري.

تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل زوجته حتى الموت بالصف

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٦٦٦ لسنة ٢٠١٦ جنايات الصف المقيدة برقم ٨٤١٠ لسنة ٢٠١٦ كلى جنوب الجيزة، أن المتهم م.ع ضرب زوجته المجني عليها هدى مسلم عمدًا بيد أنه لم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موتها، أثر خلفًا زوجيًا نشب بينهما على إثره استل سلاحًا أبيضًا مسددًا إياه بمواضع متفرقة من جسدها، فأحدث بها الإصابات التي أظهرها تقرير الصفة التشريحية، والتي أنهت حياتها على النحو المبين.

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كما وجهت للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض (بلطة) دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.