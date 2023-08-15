الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

شابة تنهي حياتها بحبة الغلال في الوادي الجديد

اسعاف، ڤيتو
اسعاف، ڤيتو

أنهت شابة حياتها، اليوم الثلاثاء، بتناول أقراص الغلال السامة، في واقعة شهدتها قرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

وكان مدير الأمن اللواء محمد أبو الليل تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة "عزة رمضان سالم - 23 عامًا"، من قرية " النهضة" بمركز الفرافرة، إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، مصابة بتسمم بمواد كيميائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات انتحارها.

وتعود الواقعة لوصول الشابة في حالة صحية سيئة لمستشفى الفرافرة المركزي بعد تناولها " حبة الغلال" وخلال تلقي الإسعافات الأولية لها وتحويلها لمركز السموم بجامعة أسيوط توفيت بقسم الاستقبال بالمستشفى وجرى تحويلها لمستشفى الداخلة العام لعرضها على الطب الشرعي تنفيذا لأوامر النيابة العامة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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إنتحار شابه بالوادي الجديد ادارة شرطة النجدة المجلس القومى للصحة النفسية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات محافظة الوادى الجديد مستشفي الفرافرة المركزي

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