الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

محلل سياسي روسي يكشف سبب عدم نجاح قمة جدة للسلام بأوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

قال الصحفي  والمحلل السياسي الروسي ديمتري بريجع، إن عدم نجاح مباحثات السلام بين أوكرانيا وروسيا في جدة يرجع إلى عدم التفاهم بين الطرفين، ففي الوقت الحالي يرفض الطرف الروسي  أن يكون هناك تفاهم مع الطرف الأوكراني  نظرًا لكون الأخير يريد استرجاع المقاطعات الأربعة وشبه جزيرة القرم، وهذه  سياسة لن ترضاها روسيا، فهي  ترى أن هذه المناطق جزء من روسيا وفقا للتصويت الذي سبق وأن حدث، وأن الجزء الأكبر من المواطنين الروس يرون أن هذه المناطق روسية وهذه الرؤية الرسمية الروسية.

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وتابع: "لذلك من الصعب الاتفاق على أي مفاوضات في الوقت الحالي، فأي مفاوضات تحتاج إلى أن يكون لها مبادئ وتفاهم بين الطرفين، فروسيا ترى أن الدول الغربية أفسدت كل محاولات التفاهم بين الطرفين  لحل الأزمة الأوكرانية، لذلك روسيا تقول بأن الطرف الأوكراني ليس لدية أي استعداد للتفاوض وأن الدليل على ذلك أن السياسة الأوكرانية لا تتفاوض على المناطق التي تمت الروس محاصرتها ومن ضمنها شبة جزيرة القرم التي ترفض روسيا التفاوض عنها نهائيا.

 وأضاف:" لا ننس أن الغالبية من السكان في المقاطعات الأربعة حصلوا على الجنسية الروسية وأصبحوا تحت الحماية الروسية، ومن الصعب استرجاع هذه المناطق وفق أي تفاهم، لذا قد يمكن أن تستمر الأزمة لوقت طويل، فلا يمكن أن يكون هناك حل بدون أن يكون التفاهم واتفاقية سلام بين الطرفين لذلك فأي مفاوضات في الوقت الحالي غير واردة وغير ممكنة بسبب الدعم الغربي واستمرار السياسة الأوكرانية بالمطالبة بالتنازل عن المناطق الأربعة، ولكن أعتقد أنه يمكن أن يحدث وقف مؤقت لإطلاق النار وتلك خطوة مهمة جدا ووفقها يمكن أن تحدث تهدئة كما حدث في ناجورني كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، وكما حدث في سوريا".

 وجاء ذلك بعد تحرك دولي  بعد شهرين فقط من قمة كوبنهاجن للسلام بشأن احتواء الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن  الأرض المضيفة هذه المرة كانت المملكة العربية السعودية وذلك  لإجراء مباحثات  دولية في مدينة جدة  عقدت على مدار يومين متتالين أملا في بحث التوصل لسلام بين الطرفين واحتواء الأزمة، وعلى غرار ذلك شارك  مبعوث صيني خاص  لشؤون أوراسيا  لي هوي في المباحثات التي تستضيفها السعودية، مشيرة إلى أن بكين على أتم استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لتواصل لعب دور بناء في دعم حل سياسي للأزمة في أوكرانيا، كونها حليفا قويا لموسكو.

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