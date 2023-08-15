الزراعة تتابع حقول إكثارات القطن والبرامج البحثية في كفر الشيخ في ظل التغيرات المناخية

أجرى الدكتور عبد الناصر رضوان - مدير معهد القطن يرافقه الدكتور وليد يحيى - وكيل معهد القطن للإنتاج والدكتور ياسر المنسي - وكيل معهد القطن للإرشاد والتدريب والدكتور محمد عزت - رئيس قسم بحوث المحافظة على أصناف القطن والدكتور ناجح غربية - وكيل مديرية الزراعة بكفر الشيخ بالمرور على إكثارات الصنف سوبر جيزة 94 بمركز بيلا بكفر الشيخ ومهندسي الأحواض والجمعيات الزراعية التابعة للمركز حيث تم المرور على مساحات الإكثار (جمعيات الهمة - أبو بدوي - الجعلالية).

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وتأتي الجولة بناءًا على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بضرورة متابعة المحاصيل الصيفية ومنها القطن، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان - رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة متابعة الإكثارات لتوفير أفضل التقاوي المنتقاة وبالكميات التي تكفي كل المساحات المستهدف زراعتها العام القادم.

ووجه "رضوان" بالاهتمام بمتابعة الزراعات خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وضرورة الاهتمام بعمليات الري ورش البوتاسيوم وهو من أهم العناصر السمادية خلال هذه الفترة لزيادة حجم اللوزة وترسيب السليلوز وذلك للحصول على أفضل صفات غزلية وتكنولوجية.

كما تم التوجيه بالجني المحسن وتحديد مراكز تجميع الأقطان وأن يتناسب أعدادها وأماكنها مع المساحة المنزرعة للتسهيل على المزارعين في توريد الأقطان إلى جانب التنبيه على ضرورة تمرير وتوزيع الأكياس على المزارعين قبل الجني بوقت كاف.

كما أثنى مدير المعهد علي جهود مهندسي الجمعيات الزراعية والمرشدين الزراعيين ومهندسي نقاوة واستئصال النباتات الغريبة للوصول بالمساحات المنزرعة بالاكثار الي تلك الدرجة العالية من النقاوة الوراثية والتجانس التام بين النباتات.

كما تم المرور على برامج المعهد بمحطة بحوث سخا وقطاع الإنتاج لمتابعة سير العمل في حقول السلالات وبرامج تربية الأصناف والإكثارات الأولية وجميعها بحالة ممتازة خلال هذه المرحلة وقد تم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة والمرور اليومي حتى انتهاء الموسم.