الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مشرف التوعية الأسرية بالأزهر يوضح السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الأطفال (فيديو)

مداخلة الشيخ عبد
مداخلة الشيخ عبد الله سلامة،فيتو

قال الشيخ عبد الله سلامة، مشرف برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الآباء والأمهات يقعون فى أخطاء كثيرة عند تربية أبنائهم تتعلق بالسلوكيات أبرزها عدم  تنفيذ الوعود وعدم وجود القدوة الحسنة في الأب أو الأم كأن يأمر الأب ابنه بالصلاة وهو لا يصلي او يحذره من التدخين وهو يدخن.

وأوضح الشيخ عبد الله سلامة  خلال مداخلة هاتفية بفضائية "ten "، أن الأطفال هبة من الله عز وجعل لذا يجب الحفاظ عليهم والإحسان فى تربيتهم لأنهم أمانة مكلفين بحسن تربيتهم، مشيرا إلى أنه عندما يتم بناء الأبناء بناء صحيحا، فهم من يحملون الراية، وبالتالي يتم الاعتماد عليهم فى المستقبل.

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ومن جانبه قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عقوق الوالدين يعتبر من الكبائر كما أخبرنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشريف فقال: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور"، لافتا إلى أن القرآن الكريم أيضا أخبرنا بقيمة بر الوالدين  .

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