الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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خارج الحدود

القاهرة تستضيف اجتماع آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق

اجتماع ثلاثى لوزراء
اجتماع ثلاثى لوزراء خارجية مصر والاردن والعراق، فيتو

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري عقد اجتماعًا مع شقيقيه وزيري خارجية الأردن "أيمن الصفدي" والعراق "فؤاد حسين" اليوم الثلاثاء ١٥ أغسطس الجارى بمقر وزارة الخارجية، فى إطار آلية التعاون الثلاثى التي تجمع الدول الثلاث.

اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الآلية الثلاثية - التى جاء اجتماعها على هامش استضافة القاهرة لاجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا- تشكل منصة هامة على صعيد الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز آليات التعاون الاقتصادى بين الدول الثلاث فى المجالات المختلفة، وكذا التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حفاظًا على وحدة الصف العربي وصون أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة. وقد مثل الاجتماع فرصة سانحة لمتابعة المشروعات التعاون والتكامل الإستراتيجي بين الدول الثلاث.

الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة 

وكشف السفير أبو زيد،  أن وزراء خارجية الدول الثلاثة اتفقوا على عقد اجتماع متابعة على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى سبتمبر القادم، وذلك للوقوف بدقة على الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون المشتركة وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسر تنفيذها  علي أرض الواقع.

تطور العلاقات 

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية أعلنت ، أن سامح شكرى وزير الخارجية سيجري اليوم الثلاثاء مباحثات مع نظيره السوري، فيصل المقداد،  فى مقر وزارة الخارجية بماسبيرو فى القاهرة تتعلق بتطورات الأوضاع في بلاده.

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التشاور الدائم

وأوضحت الخارجية أنه شكرى سوف يعقد اجتماعا ثلاثيا مع وزيري خارجية الأردن والعراق ظهر اليوم ويليه استقبال وزير الخارجية السوري كما يتم استقبال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.

اجتماع لجنة الاتصال الوزارية 

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن شكرى سوف يشارك فى اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا يعقبه اجتماع اللجنة الوزارية العربية مع فيصل المقداد وزير الخارجية السوري.


ولفتت إلى أن  سامح شكرى وزير  الخارجية سوف يدلي بتصريحات إعلامية مساء اليوم بمقر الوزارة فى القاهرة.

قبل اجتماع سوريا، سامح شكرى يستقبل وزيري خارجية العراق والأردن (فيديو)

فيصل المقداد في القاهرة.. اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بحضور وزير الخارجية السوري.. ولقاءات بين شكرى ووزراء خارجية السعودية والعراق والأردن

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العراق الأردن مصر

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