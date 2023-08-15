الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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حوادث

القبض على 14 لصا فى منطقتى التجمع الخامس والمقطم

مديرية أمن القاهرة،
مديرية أمن القاهرة، فيتو

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت الحملة عن ضبط 14 متهما لقيامهم بأعمال سرقات بمنطقتي التجمع الخامس والمقطم.

 

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بسرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل إحدى المدارس "مقر عمل أحد المتهمين" كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهم سيارة "ربع نقل مُستأجرة" قيادة أحدهم وبحــوزة أحد المتهمين مبلــغ مالـــى.

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية" وتمكن رجال المباحث ضبطه، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزة أحدهم من مُتحصلات واقعة السرقة.


كما تم ضبط 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة لقيامهم بسرقة إحدى السيارات من قائدها بالإكراه باستخدام "سلاح أبيض" بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، والتصرف فيها بالبيع لدى عميلين "سيئ النية  مقيمين بالقاهرة" وتم ضبطهما وأرشدا عن السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.

 

كما أسفرت الحملات عن ضبط 5 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأسلاك النحاسيــة الخاصة بالمصاعد "المُعطلة" بالعقارات الكائنة بدائرة القسم وبحوزتهم 2 سلاح أبيض سكيـن.

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامى بأسلوب "القطع" باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة حوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط كمية من الأسلاك النحاسية لدى عميلهم "سيئ النية- عامل بمخزن خردة بالبساتين".

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

 

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