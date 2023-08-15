الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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منوعات

رجل مضطرب يتسبب في إلغاء 32 رحلة جوية بأستراليا

رحلة جوية في أستراليا،
رحلة جوية في أستراليا، فيتو

تكثر حالات الخروج عن القانون  على متن الرحلات الجوية، وهذا ما حدث عندما أعلنت السلطات الأسترالية عن إيقاف رحل  أرغم سلوكه «المضطرب» طائرة مدنية ماليزية كانت متجهة إلى كوالالمبور على العودة إلى سيدني بعد ساعتين فقط من انطلاقها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن  رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH122 غادرت من سيدني في الساعة 13.40 بالتوقيت المحلي (03.40 ت غ)، لكنها استدارت بينما كانت تحلق فوق شمال غرب نيو ساوث ويلز، وعادت للهبوط في سيدني عند الساعة 15.47 (05.47 ت غ). وفي بيان نشرته وسائل إعلام أسترالية، قالت شركة الطيران إن الرحلة اضطرت للعودة بسبب «السلوك المضطرب لأحد الركاب».

وقال مطار سيدني إنه نتيجة للحادث، أُلغيت 32 رحلة داخلية، فضلًا عن تأخيرات تصل إلى 90 دقيقة طالت رحلات داخلية أخرى.

وقالت الشرطة الفدرالية الأسترالية إن رجلًا يبلغ 45 عامًا أوقف من دون مشكلات، وأجلي الركاب الآخرون من الطائرة. وأضافت «لا يوجد تهديد وشيك على المجتمع»، و«من المتوقع توجيه اتهام إلى الرجل في وقت لاحق».

وأضافت  الشرطة الفدرالية الأسترالية  أنها «لن تكشف عن أمور تشغيلية، ومع ذلك، وُضعت خطة استجابة طارئة وبدأ تنفيذ عملية الإخلاء بمجرد اعتبارها آمنة للركاب وأفراد الطاقم»
 

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