خبير اقتصادي: نحتاج إلى 126 مليار دولار سنويًا لفاتورة الاستيراد وسداد الديون

قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية، إن الحكومة المصرية تسعى حاليا وبكل جدية إلى كبح فاتورة الاستيراد عبر توطين صناعات خاصة بمنتجات دوائية وغذائية وغيرها من المنتجات، وذلك عبر الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية للقطاع الصناعي.

الترويج لـ 152 فرصة استثمارية للقطاع الصناعي

وأضاف رزق في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن القطاع الصناعي هو القطاع الذي تستند اليه الحكومة المصرية الآن من أجل ضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، والذي يقوم على ثلاثة دعائم أساسية، هي الصناعات التحويلية وتوطين الصناعة واستراتيجية التنمية الزراعية، وأخيرا التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن هذا التوجه بلا شك سوف يكون نقطة تحول أساسية نحو توطين الصناعة في مصر.

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الدكتور علاء رزق، فيتو

سد الفجوة الاستيرادية

وأشار إلى أن هذا الأمر سوف يساهم في سد الفجوة الاستيرادية التي تعاني منها مصر بشدة هذه الأيام، خاصة بعد نقص العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، موضحا أن مصر تحتاج إلى 126 مليار دولار سنويًا ما بين فاتورة الاستيراد وسداد خدمة الدين، وهو ما يعني سد فجوة استيرادية لا تقل عن 30 مليار دولار سنويا، حسب ما أعلنته الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية

وتابع: ونرى أن هذا التوجه سوف يساهم في توفير جزء كبير من العملة الصعبة والتي تحتاج إليها مصر في هذه الفترة، ويأتي هذا بالتزامن مع إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 1.7 مليون متر مربع في 14 محافظة مصرية، مضيفا أن هذا الطرح يستهدف في الأساس الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام جميع المستثمرين داخل وخارج مصر، ضمن خطة توفير بدائل محلية عبر صناعة مصرية للمنتجات المستوردة.

التحديات التي تواجه المشاريع والفرص الاستثمارية

وأضاف أن هذا الترويج للفرص الاستثمارية يهدف لمعالجة التحديات التي تواجه المشاريع والفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وإيجاد حلول عملية لتنفيذها، إضافة إلى وضع حلول للتحديات العامة التي تواجه الاستثمار في مشاريع قطاع الصناعات التحويلية والتي من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية في ذات القطاع، إلى جانب اقتراح حوكمة للمشاريع والمبادرات المرتبطة بالقطاع الصناعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أنه لا شك أن ذلك سوف يؤدي إلى تعزيز القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، على نحو يتسق مع المسار الذي تسلكه الدولة حاليًا، والذي يقوم حاليًا على عدة محاور أساسية هي، محور الفرص الاستثمارية، وصناعات المستقبل، والاستراتيجية الصناعية، وحوكمة القطاع الصناعي.

وأوضح أن ذلك يأتي استمرارًا للجهود السابقة للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، ومواصلة سعي الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالاستثمار في مصر إيجاد أفضل الحلول والممارسات لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التحويلية، حيث من المأمول أن يتم الخروج بمجموعة من المبادرات التي ستعمل على حل التحديات المطروحة في القطاع، وإيجاد الوسائل والآليات التي ستعمل على توفير بيئة أكثر جاذبية لنمو الاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال التصدي للتحديات التي يواجهها القطاع وإيجاد الممكنات اللازمة للفرص الاستثمارية، مع ضمان تعزيز التوجهات الاستراتيجية للقطاع من خلال مراجعة وتقييم وتحديث الاستراتيجية الصناعية لمصر، وبما يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الأزمات العالمية وتأثيرها على المتغيرات الحالية

واستكمل: ومع المتغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية والتي ارتبطت بالأزمات المالية العالمية التي حدثت بداية من عام 2018 وأزمة الأسواق الناشئة، ثم عام 2020 وأزمة جائحة كورونا، ثم عام 2022 والأزمة الروسية الأوكرانية، ونعتقد أن السعي نحو توفير بدائل محلية عبر صناعة مصرية يتطلب دعوة خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والمعهد العربي للتخطيط بالإضافة إلى نخبة من قيادات وخبراء التخطيط المعنيين بقطاع الصناعات التحويلية والشركاء من القطاعين العام والخاص لتقييم الاستراتيجية الصناعية، والوقوف على التحديات التي قد تقف دون تنفيذ مخرجاتها وبرامجها، واستعراض المنهجيات وطرق البحث التي استخدمت في تحديد الصناعات ذات الأولية وتقييم التحديات العالمية التي طرأت بعد جائحة كوفيد ١٩ وتحويلها الى واقع قابل للتطبيق.

وأكد أن الرؤية المستقبلية للصناعة الوطنية يجب أن تقوم على إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة نظرًا لما تمتلكه القطاعات الصناعية المصرية وقطاعاتها من فرص تستطيع أن تدعم التصنيع المحلي وتشجع الصناعة الوطنية مما يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات وخفض العجز في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة.