حملة بقيادة مدير أمن الأقصر لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام

قاد اللواء حسن عبد العزيز عبد الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، استهدفت جميع الأحياء التابعة لمجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة.

وقامت الحملة برفع وإزالة جميع التعديات والإشغالات القائمة على جوانب الطريق وإزالة التند المخالفة ورفع جميع المظاهر العشوائية والتشوهات البصرية بالمناطق التي استهدفتها الحملة، مع تنفيذ أعمال النظافة بعد رفع الإشغال مباشرةً، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

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شارك بالحملة اللواء محمد الصاوي حكمدار مديرية أمن الأقصر واللواء ولاء رضوان مساعد مدير الأمن والعقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق وأحمد ابو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، ورجال الأحياء والعمال وحملة المعدات الثقيلة.

اسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر وهي عدد 31 محضر اشغال طريق،و9 محضر بائع متجول، 3 منشأة بدون ترخيص، 16 مضبوطات متنوعة، و12 محضر نظافة عامة، و64 محضر إزالات إدارية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الاشغالات والتعديات ومراجعة إلتزام المحال التجارية والمقاهى بقانون أشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام بالشارع.

كما قاد اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حملة أمنية مكبرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر، لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين، وشارك بالحملة ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي ومباحث التموين ومركز إسنا والمرور والحماية المدنية والمرافق وقوات الأمن.

وتمكنت مباحث التموين من ضبط وتحرير ١٥ محضر تضمنت عدم اعلان الاسعار وعدم تواجد شهادات صحيه، كما تمكنت أدارة شرطة المرور بقيادة العميد ضياء ماهر مدير إدارة المرور من ضبط وتحرير ٥٣ محضر متنوع من سحب رخص ودراجات بخارية بدون لوحات.



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