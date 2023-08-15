حكايات شعبية 2، كيف منع المصريون كبسة النفاس بـ حجر الكباس

حكايات شعبية، ارتبطت العادات والتقاليد المصرية بأدق تفاصيل الحياة اليومية للمصريين، ومن أشهر تلك العادات التى عرفت عن الست المصرية ما يرتبط بالحمل والولادة والنفاس، فلكل فترة منها طقس تتبعه الجدات لحماية المرأة من العين والحسد وإبعاد الشرور عنها.

حجر الكباس يمنع العين والحسد

كان قديما يعتقد المصريون فى قدرة حجر الكباس لحماية المرأة بعد الولادة من العين والحسد اللذان يضران بإدرار لبن الثدى للوالدة، بحسب كتاب "قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية" لأحمد أمين باشا، أن حجر الكباس هو من الأحجار المعروفة، وكانت الأمهات تضعه فى الماء ويحكون به جسد المرأة التى تلد حديثا وخصوصا صدرها وثدييها، حتى يمنعن عنها الكبسة والعين.

Advertisements

وكان المصريون قديما يمنعون النساء خلال فترات الحيض من زيارة المرأة خلال فترة النفاس، معتقدون أن الحيض قد يؤثر سلبا على عملية إدرار اللبن فى ثدى النفسة والذى قد يصل فى بعض الأحيان إلى جفافه تماما والذى عرف بـ" النفسة كوبست" ولذلك كانوا يستخدمون حجر الكباس لمنع ذلك، وهى من الموروثات الخرافية التى اعتقد فيها قديما وتناقلتها الحكايات الشعبية.

أحجار الدم والحب عند المصريين

لم يكن حجر الكباس وحده الذى كان المصريون يعتقدون فى قوته العلاجية، بل كانوا يستخدمون لكل عله حجر، وهناك أنواع كثيرة من الأحجار للاستشفاء بها، منها حجر العقرب، وهو حجر صغير على شكل فص ومنزوع من العقارب التي تعيش فى كهف اصطبل عنتر بأسيوط، وكانوا يعتقدون أن به مادة عظيمة تساعد فى العلاج، وأيضا حجر الدم، وهو نوع من العقيق الأخضر فيه عروق حمراء، وكانوا يستخدمونه لمنع نزيف الدم، ومنها حجر الحب، وكانت النساء تحمله النساء وخاصة السودانيات، وهو من نوع الزلط، إلا أنه خفيف هش، لونه أحمر قاتم، إذا حك في ماء تتحلل منه مادة بيضاء، وهن يزعمن أنه إذا أراد إنسان أن يحبب فيه آخر، يتحايل حتى يرش عليه ماء حجر الحب أو يدهن جسده به.