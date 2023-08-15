الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وكيل الأزهر ووزيرا الأوقاف والثقافة يفتتحون معرض مسابقة مواهب وقدرات الأزهر (صور)

افتتاح معرض مسابقة
افتتاح معرض مسابقة مواهب وقدرات الأزهر

افتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبحضور عدد من السفراء وقيادات الأزهر، معرض مسابقة مواهب وقدرات للموسم الثالث تحت شعار "إبداع وتميز"، قبل افتتاح فعاليات حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة"مواهب وقدرات" للموسم الثالث.

اهتمام الأزهر بقدرات الطلاب 

وأكد وكيل الأزهر أن الاهتمام بمواهب وقدرات الطلاب يدفعهم إلى التميز ويظهر مواهبهم وينمي قدراتهم، كما يغرس في نفوسهم قيم جديدة مثل التنافس والتعاون مع بعضهم، مؤكدا أن الأزهر يولي الطلاب اهتماما كبيرا لأنه يعتبرهم سفراء له في بلادهم، لذا يحرص على إعدادهم إعدادا كاملا في كل المجالات حتى يكونوا نواة متميزة لأمتهم ولأوطانهم.

Advertisements

اهتمام الأزهر بالفنون وتنمية مواهب الطلاب

من جانبها أوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن اهتمام الأزهر بالفنون وتنمية مواهب الطلاب أكبر دليل على انفتاح الأزهر ووسطيته، وهذا سر بقائه لأكثر من ألف عام، مشيدة بمواهب الطلاب المتميزة، مؤكدة أن الأزهر له دور كبير في تنمية هذه المواهب وهذا أمر يدعو للفخر والاعتزاز.

وضم المعرض لوحات فنية متميزة ومشغولات للطلاب الفائزين والمتقدمين في مسابقة الخط العربي بأنواعه والرسم والزخرفة بأنواعهم والأشغال الفنية (توليف الخامات والتقنيات).

وتهدف مسابقة «مواهب وقدرات»، إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.


وانطلقت منذ قليل فعاليات احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة«مواهب وقدرات»، والتي ينظمها «مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف»، اليوم الثلاثاء، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبحضور فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وعدد من السادة المحافظين والفنانين والمثقفين وقيادات الأزهر الشريف.

وتقام احتفالية تكريم الفائزين في الموسم الثالث مسابقة «مواهب وقدرات»، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر
،تحت شعار «إبداع وتميز»، حيث تهدف إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وكيل الأزهر وزيرة الثقافة وزير الأوقاف اهتمام الأزهر بقدرات الطلاب

مواد متعلقة

لطلاب جامعة الأزهر، رابط وخطوات التقديم للمدن الجامعية للعام الدراسي الجديد

اليوم، فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

انطلاق قافلتين بين الأزهر والأوقاف الجمعة القادمة

فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر الثلاثاء المقبل

الأكثر قراءة

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

اللي عاوز حاجة ياخدها، شيبة يلغي جميع حفلاته حدادا على والدته

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

طبيب يوضح الفرق بين أعراض نزلة البرد ومتحور كورونا الجديد Eg.5

حفظ القرآن على يد حليمة السعدية، أبرز المحطات في حياة محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق 

ننشر نص الحكم بحبس أحمد فلوكس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه (مستند)

بغرض لم شمل الأسرة، محافظ الجيزة يعتمد مقترح نظام النقل بالبدل بالمدارس التجريبية

Advertisements

منوعات

المزيد

عروس أمريكية تطلب الطلاق في الفرح لهذا السبب

انهيارات أرضية وفيضانات وبرك طينية تجتاح إيطاليا

ارتفاع قياسي في أعداد المشردين بأمريكا

إجلاء أكثر من نصف مليون شخص بسبب إعصار "لان" باليابان، ومشاهد مرعبة لشدة الإعصار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 15-8-2023

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء، مؤشر الذهب عالميا 15-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

جوائز مسابقة الخطيب المثالي لعام 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يحذر من نشر هذه الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي: تعرضك للحسد

تفسير حلم العدس في المنام وعلاقته بالتعب والهموم ووجود منغصات في الحياة

دعاء الفجر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية