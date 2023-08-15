أفضل 5 مديريات في المقرأة الأسبوعية النموذجية

عقدت وزارة الأوقاف المقرأة النموذجية في جميع محافظات مصر من خلال جميع مديريات الأوقاف بها، وذلك في إطار متابعة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم للمقارئ النموذجية من خلال البث المباشر لها على الصفحات الرسمية للمديريات الإقليمية.

مديريات وزارة الأوقاف

أفضل خمس مديريات أداء، وهي:

1. الفيوم

2. البحيرة

3. كفر الشيخ

4. الإسماعيلية

5. الغربية

معسكر أبو بكر الصديق

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق فعاليات معسكر أبو بكر الصديق، التثقيفي للأئمة والواعظات، حيث يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية، ويضم المعسكر (٣٠٠) إمام، و(٥٤) واعظة.

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وأوضحت الأوقاف أنه يجب عليهم التواجد غدا الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣م بالمعسكر بالعصافرة بالإسكندرية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وهم:

أولًا: الأئمة

م الاسم المديرية

1. حسن عبد الله محمد محمد الإسكندرية

2. طه محمود عبد العال فراج الإسكندرية

3. رمضان أحمد خليل محمد الإسكندرية

4. أحمد محمد مهدي يوسف الإسكندرية

5. صبحي عامر السيد الجاهل الإسكندرية

6. سعيد صبحى رمضان فوده الإسكندرية

7. محمد عبد العزيز محمد بدوي الإسكندرية

8. على إبراهيم أحمد السيد الإسكندرية

9. أدهم محمد عبد الرازق إبراهيم الإسكندرية

10. أحمد رمضان أحمد الصياد الإسكندرية

11. إسماعيل محمد الشناوي الصهبان الإسكندرية

12. صالح صلاح علي عبد الرازق الإسكندرية

13. أيمن على محمد سلامة الكردي الإسكندرية

14. بدر حسن محمد عبيد طه الإسكندرية

15. صبحي عبد المطلب إبراهيم الجعفراوي الإسكندرية

16. مصطفى محمود عبد المجيد عمارة الإسكندرية

17. سعد السعيد عبدالله عاشور الإسكندرية

18. موسى رشاد محمود المهدي الإسكندرية

19. محمد علي محمد الشهاوي الإسكندرية

20. محمد السيد السيد عويس الإسكندرية

21. أشرف عبد الجواد عبد العزيز حمادة الإسكندرية

22. عبد السلام أحمد محمد شرف الدين الإسكندرية

23. عمرو محمد محمد مجاهد الإسكندرية

24. محمد الصافى علي عبد المعطي الإسكندرية

25. عبد الجيد عبد السلام إبراهيم الإسكندرية

26. عبد الغفار محمد عبد الغفار الهنيدي الإسكندرية

27. محمد سعيد محمد الصاوي الإسكندرية

28. محمود سعد بيومي عبد السميع غنية الإسكندرية