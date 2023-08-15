تراجع التضخم في السعودية ليسجل 2.3% خلال يوليو 2023
تراجعت معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية خلال يوليو الماضي، إلى أدنى مستوى منذ عام عند 2.3% مقابل 2.7% في يونيو الماضي.
تراجع التضخم في السعودية
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيانها إن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى قد ارتفعت بنسبة 8.6%، وصعدت أسعار الأغذية والمشروبات بـ 1.4%.
ارتفاع أسعار الإيجارات
وأرجعت الهيئة االزيادة رقم مؤشر أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار الإيجارات، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بـ 10.3%، والتي تأثرت بالزيادة في إيجارات الشقق بـ 21.1%، هذا وتعتبر هذه المجموعة هي الأكثر تأثيرًا في التضخم، إذ يبلغ وزنها في المؤشر 21%.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بـ 1.4% في يوليو 2023 متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بـ 1.9%، وأسعار الحليب ومنتجاته والبيض بـ 6.8%.
وفي سياق آخر، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل في وقت سابق: قد تكون أسعار الإيجارات انعكاسًا لارتفاع أسعار تملُّك العقارات في المملكة، التي قال عنها في وقت سابق إنها "مُبالَغ فيها قليلًا، وهناك حاجة إلى ضخ أراضٍ كبيرة في مدن التمركز، الرياض وجدة والدمام".
الاستثمار الأجنبي إلى القطاع العقاري في السعودية
أشار الحقيل في تصريحاته السابقة، إلى أن العمل قائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى القطاع العقاري في السعودية، مؤكدًا حاجة السوق إلى مزيد من المستثمرين في ظل الحاجة المتزايدة للسوق.
وأضاف أن قيادة المملكة "دعمت الوزارة لضخ مزيد من الأراضي تلبيةً للطلب المتزايد".
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