سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 15-8-2023

سعر الذهب تحديث لحظي، ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2565 جنيهًا للشراء و2588 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2265 جنيها للبيع و2245 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1924 جنيهًا للشراء، ونحو 1941 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1510 جنيهًا للبيع و1496 جنيها للشراء.

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سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18120 جنيها للبيع.

الأسعار العالمية للذهب

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، إذ استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين.

وبحلول الساعة 0618 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1904.50 دولار للأونصة ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغه أمس الإثنين، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1937 دولارا للأونصة.

وحوم الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهر في ظل مخاوف مرتبطة بالاقتصاد الصيني، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين في الخارج.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وخفض البنك المركزي الصيني على نحو غير متوقع أسعار الفائدة الأساسية، الثلاثاء، مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.62 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.83 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1262.34 دولار للأوقية