طقس اليوم حار رطب، والعظمى بالقاهرة 33 (فيديو)

أعلنت هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 33

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القاهرة: المحسوسة: 35

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 35

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 34

6 أكتوبر: 36

بنها: الصغرى 25 والعظمى 33

بنها المحسوسة: 35

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 30

الاسكندرية: المحسوسة: 33

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 22 والعظمى 34

سيوة: المحسوسة: 36

كاترين الصغرى 17 والعظمى 33

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 32

بورسعيد: المحسوسة: 35

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 34

الزقازيق: المحسوسة: 36

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 34

الإسماعيلية: المحسوسة: 36

السويس: الصغرى 24 والعظمى 33

السويس: المحسوسة: 36

شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 42

شرم الشيخ: المحسوسة: 43

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 38

الغردقة: المحسوسة: 40

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 34

الفيوم: المحسوسة: 36

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 35

بنى سويف: المحسوسة: 37

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 36

المنيا: المحسوسة: 38

أسيوط الصغرى 23 والعظمى 36

أسيوط: المحسوسة: 38

سوهاج الصغرى 24 والعظمى 37

سوهاج: المحسوسة: 39

الأقصر الصغرى 28 والعظمى 43

الأقصر: المحسوسة: 43

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 42

أسوان: المحسوسة:43