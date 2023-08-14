الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

إزالة 44 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بأسيوط

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو مخالفة بناء بكافة ربوع المحافظة تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة مشيرًا إلى متابعته المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء.

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ازالة 44 حالة تعد 


وأضاف محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ 44 حالة إزالة فورية لتعديات على أراض زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف دون ترخيص في قرى مراكز القوصية وأبنوب والفتح وأبوتيج وحي شرق حيث تم إزالة أسوار وبلوكات بيضاء أو أعمدة خرسانية أو فك شدة خشبية أو ردم قواعد وسملات. 

 

إزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية ومخالفات بناء بأبنوب وبدارى أسيوط

إزالة 11 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بالفتح في أسيوط

 

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم تنفيذ الإزالات خلال حملات مكبرة بهذه المراكز بمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي ادارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

 

 

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