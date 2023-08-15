الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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خارج الحدود

عقد الاجتماع الـ 14 للجنة تسهيل التجارة في جامعة الدول العربية غدا

الجامعة العربية،فيتو
الجامعة العربية،فيتو

تعقد الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية، الاجتماع الرابع عشر للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يومي 16-17 /8 /2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك في إطار استكمال التفاوض على جداول الالتزامات الخاصة بملحق تسهيل التجارة.

تسهيل التجارة للدول العربية

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع بندين أساسيين، الأول متابعة وضع  جداول التزاماتها في إطار ملحق تسهيل التجارة للدول العربية المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية، بينما البند الثاني يتناول آليات الدعم الفني المقدم للدول العربية غير المنضمة لمنظمة التجارة العالمية لجداول الالتزامات في إطار ملحق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

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منطقة التجارة الحرة العربية 

وبالإشارة إلى جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تم اعتماد الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي لمنطقة بموجب القرار رقم 2346-د. ع 110-1 /9 /2022، وقد كان ملحق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ضمن هذه الملاحق، وكون هذا الملحق له خصوصيته، حيث تعد جداول الالتزامات جزءًا لا يتجزأ من الملحق، فقد أوصت لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها 54 استكمال لجنة تسهيل التجارة أعمالها للتفاوض حول جداول الالتزامات الخاصة بالملحق.

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الجامعة العربية التجارة بين الدول العربية منظمة التجارة العالمية

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