ماعت: قرار مشاركة المجتمع المدني في أنشطة الجامعة العربية ما زال حبر على ورق

قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إن الجامعة العربية أعلنت في عام 2016 عقدًا عربيًا جديدًا لمشاركة المجتمع المدني العربي، ومع ذلك ورغم مرور سبع سنوات على هذا العقد لم يتحقق منه شيئًا، وهو ما يوسع الفجوة بين الجامعة العربية وبين منظمات المجتمع المدني.

مشاركة المجتمع المدني في أنشطة الجامعة العربية

وأشار إلى أن قرارات الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عن الجامعة العربية، تؤكد ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في أنشطة الجامعة إلا أن هذه القرارات لا تزال مجرد حبرًا على ورق.

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مراقبة منظمات المجتمع المدني

كما انتقد عقيل القرار الأخير الصادر عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، الذي أرجئ المساعي الخاصة بوضع معايير موحدة لمنح صفة مراقب لمنظمات المجتمع المدني، بذريعة الحاجة إلي مزيد من الدراسة على الرغم من إن هذه المساعي بدأت منذ عام 2014 منذ قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 7788 لعام 2014 الذي طالب بإعداد الصياغة النهائية لمعايير موحدة يتطلب توافرها لدى منظمات المجتمع المدني العربية لمنحها صفة مراقب في أجهزة وآليات الجامعة العربية.

وطالب عقيل بتعديل ولاية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بما يسمح لهًا بتعيين مقررين خواص بشأن قضايا محددة أسوة بباقي اللجان الإقليمية لحقوق الإنسان.