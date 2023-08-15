الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تعرف على المتهمين الـ18 مع ترامب في قضية انتخابات جورجيا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

وجهت هيئة محلفين كبرى تتخذ من أتلانتا مقرًا لها لوائح اتهام للرئيس السابق دونالد ترامب و18 متهمًا آخر في ولاية جورجيا الأمريكية بتهم رسمية تتعلق بجهودهم لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وتضم لائحة الاتهام الواسعة النطاق التي تستهدف جهود دونالد ترامب المزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا 18 متهمًا مشاركًا، بمن فيهم رئيس موظفي البيت الأبيض السابق والعديد من المحامين المتحالفين مع ترامب.

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وتم توجيه ما مجموعه 41 تهمة ضد 19 متهما في لائحة الاتهام المكونة من 98 صفحة.


وتتراوح الاتهامات المختلفة بين الابتزاز، وحث ضابط عام على انتهاك قسمه، والتآمر لانتحال شخصية موظف عام، والتآمر لارتكاب تزوير من الدرجة الأولى والتآمر لتقديم مستندات مزورة.


فيما يلي الأشخاص التسعة عشر المتهمون في قضية جورجيا، بحسب لائحة الاتهام:

  1. دونالد ترامب: الرئيس الأمريكي السابق
  2. مارك ميدوز: كبير موظفي البيت الأبيض
  3. جيفري كلارك: مسؤول كبير بوزارة العدل
  4. رودي جولياني: محامي ترامب
  5. جون ايستمان: محامي ترامب
  6. جينا إليس: محامية حملة ترامب
  7. راي سميث: محامي حملة ترامب
  8. سيدني بأول: محامية حملة ترامب
  9. مايك رومان: مسؤول حملة ترامب
  10. كينيث شيسبرو: محامي مؤيد لترامب
  11. روبرت تشيلي: المحامي الذي روج لمزاعم التزوير
  12. ديفيد شيفر: مسؤول الحزب الجمهوري والناخب المزيف
  13. شون ستل: ناخب مزيف من الحزب الجمهوري
  14. ستيفن لي: قس مرتبط بتخويف الموظفين المشرفين على الانتخابات
  15. هاريسون فلويد: زعيم جماعة "أصوات السود لترامب (بلاك فويسز فور لترامب)
  16. تريفيان كوتي: مسؤولة دعاية مرتبطة بترهيب موظفي الانتخابات
  17. كاثي لاثام: ناخبة مزيفة من الحزب الجمهوري مرتبطة بانتهاكات في مقاطعة كوفي
  18. سكوت هول: مرتبط بانتهاك نظام الانتخابات بمقاطعة كوفي
  19. ميستي هامبتون: مشرف انتخابات مقاطعة كوفي
حملة ترامب دونالد ترامب محامي ترامب موظفي البيت الابيض ولاية جورجيا الأمريكية جورجيا

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