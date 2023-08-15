كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية.. مواعيد التقدم بالأوراق.. شروط الحصول على التزكية.. وضوابط التراجع عن الترشح

الانتخابات الرئاسية 2024، مع قرب نهاية العام الحالي 2023 تبدأ إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث أعلن عدد من المرشحين عزمهم الترشح على منصب رئيس الجمهورية.

ونرصد فى التقرير التالى ضوابط الترشح والمستندات المطلوبة والتزكيات.

مواعيد التقدم بأوراق الترشح في الانتخابات الرئاسية

وتنص المادة (12) على: يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.

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ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص:

نماذج التزكية في الانتخابات الرئاسية

1 – النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

2 – شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.

3 – صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

إقرار الجنسية للمرشح في الانتخابات الرئاسية

4 – إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

5 – صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

6 – شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.

إقرار الذمة المالية للمرشح في الانتخابات الرئاسية

7 – إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

8 – التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

9 – إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

10- إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

سحب طلب التراجع عن الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات رئاسة الجمهورية، وتنص المادة (17) من القانون على: لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل.

نشر طلبات التراجع عن الانتخابات الرئاسية 2024

وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.

يشار إلى أن القانون حدد المستندات المطلوبة من أي مرشح للانتخابات الرئاسية عند التقدم بطلب الترشح للجنة الانتخابات الرئاسية.

إنتخابات، فيتو

الانتخابات الرئاسية المقبلة

الانتخابات الرئاسية 2024، نظم القانون ضوابط حصول أي مرشح للانتخابات الرئاسية على تأييد المواطنين لاستكمال أوراق ترشحه.

الحصول على تزكية نواب البرلمان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورد ذلك في المادة 11 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تنص على: تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.

ضوابط الحصول على تأييد المواطنين للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر.

دور الشهر العقاري في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.

عدد نماذج التأييد في الانتخابات الرئاسية المقبلة

يشار إلى أن المادة 2 من نفس القانون حددت عدد ما يجب أن يحصل عليه المرشح للانتخابات الرئاسية سواء من تزكية أعضاء مجلس النواب أو من المواطنين.

وتنص المادة على: يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.

نص القسم الدستوري لرئيس الجمهورية

ونصت المادة 144: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

مجلس النواب، فيتو

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024

ونظم الدستور والقانون التفاصيل الكاملة لإجراء الانتخابات، حيث تضمنت تلك الإجراءات عمل لجنة الانتخابات الرئاسية والتي وردت في مادة (6) من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.

اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية

وجاء في نص المادة: تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:

1ـ الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.

فتح باب الترشح على الانتخابات الرئاسية 2024

2ـ إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

3ـ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.

تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

4ـ تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح

5 ـ تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشح

6ـ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح

7ـ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

8ـ وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوك للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.

9ـ وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها.

10ـ دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.

11ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية.

12ـ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

13ـ البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة.

14ـ الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.

15ـ تلقي النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها.

وأعلن عدد من المرشحين نيتهم فى الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة منهم الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى والبرلمانى السابق أحمد الطنطاوى.

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