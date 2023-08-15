الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مدير أمن الأقصر يقود حملة مكبرة لمتابعة الانضباط والحالة الأمنية بإسنا

جانب من متابعة مدير
جانب من متابعة مدير أمن الأقصر، فيتو

قاد اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حملة أمنية مكبرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر، لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين، وشارك بالحملة ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي ومباحث التموين ومركز إسنا والمرور والحماية المدنية والمرافق وقوات الأمن.

وتمكنت مباحث التموين من ضبط وتحرير ١٥ محضرا تضمنت عدم إعلان الأسعار وعدم تواجد شهادات صحية، كما تمكنت إدارة شرطة المرور بقيادة العميد ضياء ماهر مدير إدارة المرور من ضبط وتحرير ٥٣ محضرا متنوعا من سحب رخص ودراجات بخارية بدون لوحات وأيضًا قامت إدارة الحماية المدنية بقيادة العميد إسلام عاطف مدير الحماية المدنية بفحص عدد ١٥ منشأة للتأكد من وجود اشتراطات حماية المدنية.

Advertisements

وأوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق أن الحملة أسفرت عن تحرير ٢٧ محضر إشغال، ١١ محضر بائع متجول، ١٣ محضر نظافة عامة، ٥٢ محضر إزالات إدارية، ١٩ محضر مضبوطات متنوعة وذلك بالتنسيق مع مسؤولي مركز ومدينة إسنا برئاسة اللواء هشام السعدي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك بإشراف اللواء محمد الصاوي حكمدار المديرية، واللواء عاطف أبو الوفا مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، ومعاونة ضباط المباحث والقوة الأمنية المرافقة لهم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام وتكليفات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر مدير امن الاقصر محافظ الأقصر وزير الداخلية محافظة الأقصر مدينة إسنا

مواد متعلقة

منصة أيادي مصر تنظم ورشة لتعليم الريزن بالأقصر

5 مدارس بالأقصر تحصل على شهادة الجودة في التعليم

محافظ الأقصر يعتمد نتيجة امتحان الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي

ثقافة الأقصر ينظم عددا من المحاضرات إحداها بعنوان وحدة وطن

توقيع برتوكول تعاون بين شركة مياه الأقصر ومديرية التعليم

تحليق 29 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

تخصيص 2 مليار جنيه لتنفيذ مشروع صرف صحي بقرى حياة كريمة في الأقصر

استخدامات خامات البيئة في عمل فني بورشة بقصر ثقافة الأقصر

الأكثر قراءة

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

تقارير عالمية تؤكد اقتراب محمد صلاح من الدوري السعودي

تنسيق الجامعات 2023، خطوات ترتيب رغبات طلاب المرحلة الثانية على موقع التنسيق

البنك المركزي الروسي يقرر رفع سعر الفائدة 3.5% في اجتماع طارئ

الأهلي يجمد ملف التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

كرة اليد، منتخب الناشئين يصل القاهرة بعد ختام مونديال كرواتيا

س وج، كل ما تريد معرفته عن اتفاق توريد القمح بين مصر والإمارات

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتفاع قياسي في أعداد المشردين بأمريكا

إجلاء أكثر من نصف مليون شخص بسبب إعصار "لان" باليابان، ومشاهد مرعبة لشدة الإعصار (فيديو)

اليابان تتأهب لاستقبال الإعصار لان تزامنا مع أسبوع العطلات

إيطالي يسقط من قمة جبل بسبب الـ "سيلفي"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 15-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

للمصريين بالخارج.. تفاصيل وثيقة "معاش بكره" بالدولار (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الفجر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها وعلاقته بالنمص المنهي عنه شرعا؟.. أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية