مدير أمن الأقصر يقود حملة مكبرة لمتابعة الانضباط والحالة الأمنية بإسنا

قاد اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حملة أمنية مكبرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر، لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين، وشارك بالحملة ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي ومباحث التموين ومركز إسنا والمرور والحماية المدنية والمرافق وقوات الأمن.

وتمكنت مباحث التموين من ضبط وتحرير ١٥ محضرا تضمنت عدم إعلان الأسعار وعدم تواجد شهادات صحية، كما تمكنت إدارة شرطة المرور بقيادة العميد ضياء ماهر مدير إدارة المرور من ضبط وتحرير ٥٣ محضرا متنوعا من سحب رخص ودراجات بخارية بدون لوحات وأيضًا قامت إدارة الحماية المدنية بقيادة العميد إسلام عاطف مدير الحماية المدنية بفحص عدد ١٥ منشأة للتأكد من وجود اشتراطات حماية المدنية.

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وأوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق أن الحملة أسفرت عن تحرير ٢٧ محضر إشغال، ١١ محضر بائع متجول، ١٣ محضر نظافة عامة، ٥٢ محضر إزالات إدارية، ١٩ محضر مضبوطات متنوعة وذلك بالتنسيق مع مسؤولي مركز ومدينة إسنا برئاسة اللواء هشام السعدي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك بإشراف اللواء محمد الصاوي حكمدار المديرية، واللواء عاطف أبو الوفا مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، ومعاونة ضباط المباحث والقوة الأمنية المرافقة لهم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام وتكليفات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.