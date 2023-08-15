انتشال جثة طفل غرق في شاطئ العريش بشمال سيناء

لقى طفل مصرعه غرقا في شاطئ منطقة غرناطة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء وتم نقل الجثمان لمستشفى العريش العام تحت تصرف الأجهزة المعنية.



واستقبلت مستشفى العريش العام جثة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات جثة هامدة نتيجة غرقه أثناء السياحة في مياه البحر المتوسط وتم إيداعه في مشرحة المستشفى تحت تصرف الأجهزة المعنية وجاري إصدار تصاريح الدفن.





الحماية من الغرق

ويقدم خبراء الإنقاذ عدة نصائح للحماية من الغرق الذي يعد سببًا شائعًا من أسباب الموت المختلفة، وهو أحد الأسباب الرئيسية الثلاثة للموت حيث يجد ما يقارب الأربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم أنفسهم سنويًا في حالات طارئة تنطوي على التعرض للغرق في الماء، ولا ينجو منهم إلا حوالي 10% أي ما يزيد على 400 ألف شخص، نتيجة لحتمية الغرق، ونجد تقريبًا أن أكثر من نصف هؤلاء هم من الأطفال والشباب ونجد أن معظم حوادث الغرق تقع في المياه العذبة.

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وعن أسباب الغرق أوضح أن هناك عدة أسباب منها:

١- الجهل بالسباحة.

٢- الإهمال في مراقبة وإشراف البالغين لأطفالهم.

٣- الغطس في الأماكن الضحلة والسدود.

٤- الأمواج والتيارات المائية.

٥- محاولة ممارسة أنشطة أكبر من القدرات.

٦- الأعشاب والحشائش المائية.

٧- قناديل البحر السمية البرتقالية.

٨- الإغماء وفقدان الوعي.

٩- الأمراض الخطيرة.

١٠- التقلص العضلي.

١١- الخوف والذعر.

١٢- الإجهاد.