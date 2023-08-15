الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مرعي البريمو يتصدر إيرادات السينما أمس، ومطرح مطروح في ذيل القائمة

مرعي البريمو،فيتو
مرعي البريمو،فيتو

مازال السباق السينمائي لموسم صيف 2023 مستمرًا، حيث يتصارع النجوم على حصد أعلى الإيرادات، خاصة أنه لم يتبق كثيرًا على نهاية الموسم الذي يختتم مع بداية الفصل الدراسي الأول.

 

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة بالسينما، في شباك التذاكر أمس، الاتنين الموافق 14 أغسطس، حوالي 1،704،201 جنيه، وذلك حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي وكانت الإيرادات كالتالي

إيرادات أفلام السينما أمس

ـ فيلم مرعي البريمو:   474،492 

ـ فيلم ع الزيرو:  419،800 

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ـ فيلم بيت الروبي:  388،210

ـ فيلم البطة الصفرا: 126،369 

ـ فيلم البعبع:  88،860 

ـ فيلم تاج:  47،810 

ـ فيلم مستر أكس:  156،743 

ـ فيلم مطرح مطروح:  1،917

 

فيلم “مرعي البريمو” بطولة محمد هنيدي، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

وفيلم “ع الزيرو” بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وفيلم بيت الروبي من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، ويشارك في بطولة الفيلم العديد من الفنانين مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، منهم: نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، مصطفى أبو سريع، محمود السيسي، شريف دسوقي، حاتم صلاح، سارة عبد الرحمن.

فيلم البطة الصفرا بطولة غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمد محمود ومحمود حافظ 

أما فيلم البعبع فبطولة امير كرارة وياسمين صبري وعمرو عبد الجليل ومحمد انور

وفيلم تاج من بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وعمرو عبد الجليل

أما فيلم مستر اكس فبطولة احمد فهمي وهنا الزاهد واس اوس ومحمد انور، وفيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة وشيماء سيف والنجم العالمي بويكا 

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أبطال فيلم مرعي البريمو مستر إكس “بيت الروبي” إيرادات الأفلام

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