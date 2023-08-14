الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

استخدامات خامات البيئة في عمل فني بورشة بقصر ثقافة الأقصر

جانب من الورشة، فيتو
جانب من الورشة، فيتو

استمر قصر ثقافة الأقصر، في تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وشملت الفعاليات عدة أنشطة فنية وثقافية متنوعة منها، ورشة فنية بعنوان "استخدامات خامات البيئة في عمل فني" نفذتها رنا محمد، مستخدمة علبة وبريت وورق فوم وورد مجفف، ونفذت مكتبة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر ألقت هالة أمين أسئلة متنوعة ثقافية وفنية وتقسيم الأطفال لفريقين لبث روح الحماسة بينهم، كما قدم قسم الموسيقى العربية محاضرة عن "آلة الكولة وأنواعها وطريقة العزف" ألقاها طه حساني، وعقدت محاضرة بعنوان "عمل جدول برنامج Word وشرح insert" ألقاها محمود أحمد مدرب نادي التكنولوجيا والمعلومات.

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وأعدت ورشة مسرح بعنوان "مدخلات على النصوص" ألقاها المخرج المسرحي محمود النجار، بجانب ذلك أعد ورشة مسرح بعنوان "كيفية إعداد ممثل مسرحي" نفذها المخرج المسرحي أشرف محمد، ونفذت ورشة فنية بعنوان "انظر ولون" نفذتها صفاء حسن، وورشة فنية بعنوان "سلسلة نظارة" نفذتها مشيرة طلعت، مستخدمة سلسلة معدن، خرز وأشكال معدن، وورشة "رسم الحيوانات بالكرتون" نفذتها هبة محمد، مستخدمة ورق أبيض وقلم رصاص وألوان خشب وفلوماستر، وللترفيه على الأطفال أعدت لعبة الكراسي للأطفال، ورسم على وجه الأطفال نفذتها شيماء مرجان.

وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "حياة كريمة وتطوير صناعة المستقبل" تحدث ضياء الدين أحمد عن مبادرة حياة كريمة، وما تم من تنفيذه مشروعات تنموية شاملة في جميع القرى، إنشاء المدارس والمستشفيات، إنشاء وتطوير الإسكان والمرافق الخدمية للمواطن، توصيل المرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعي في جميع القرى في أنحاء الجمهورية.

وتأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي من خلال فرع ثقافة الأقصر.

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