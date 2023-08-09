ترامب مكبل بالقضايا والمحاكمات وبايدن يتلقي تحذيرا من أوباما.. الانتخابات الرئاسية الأمريكية تدخل لعبة الحسابات المعقدة

الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقام أول مناظرة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ميلووكي في ولاية ويسكنسن في 23 أغسطس الجاري.. ويواجه الفائز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نوفمبر 2024، مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة والذي سيكون - على الأرجح - الرئيس جو بايدن.

ترامب مكبل بالقضايا والمحاكمات قبل الانتخابات الرئاسية

ومساء أمس، ندّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإجراءات قضائية عدة تطاله وتهدد مصير حملته الانتخابية، واشتكى من أن المثول أمام المحاكم سيبعده عن الحملة لفترات طويلة في العام 2024.

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وفي خطاب ألقاه في نيوهامشير بعد أيام قليلة على توجيه الاتهام إليه للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، وجّه ترامب انتقادات حادة لمسؤولين "مختلّين" يحقّقون في مزاعم تفيد بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بأسرار على صلة بالأمن القومي، وزوّر سجلّات تجارية وحاول عكس نتائج الانتخابات بوسائل ملتوية.

واتّهم الملياردير البالغ 77 عاما والمتصدر بفارق شاسع السباق للفوز بالترشّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، الرئيس جو بايدن بأنه أمر بالتحقيقات التي قال إنها تجرى بسبب أدائه الممتاز في الاستطلاعات.

موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وسأل ترامب مناصريه المحتشدين في ويندهام، إحدى المدن الأكثر تأييدا للجمهوريين في ولاية نيوهامشير "كيف يمكن لخصمي السياسي الفاسد والمحتال جو بايدن أن يأمر بمحاكمتي خلال حملة انتخابية أنا فائز فيها بفارق كبير وأن يجبرني رغم ذلك على قضاء الوقت وإنفاق المال بعيدا عن الحملة الانتخابية في التصدي لاتهامات زائفة ومختلقة؟".

وتابع "هذا ما يفعلونه: آسف، لن أتمكن من الذهاب إلى آيوا اليوم، لن أتمكن من الذهاب إلى نيوهامشير اليوم لأنني جالس في قاعة محكمة بسبب هراء لأن مدّعيه العام وجّه إلي اتّهاما.. إنه أمر فظيع".

أبرز الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

وترامب الذي أطلق مجلس النواب الأمريكي مرّتين إجراءات عزله، وُجّه إليه الثلاثاء الماضي الاتهام في قضية سعيه لعكس نتائج الانتخابات.

والقضية هي الأخطر التي يواجهها ترامب من بين أربعة تحقيقات جنائية أسفرت عن توجيه عشرات التهم إليه.

وترامب ملاحق أيضا في قضيّة احتفاظه بوثائق مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض وقضيّة مدفوعات مشبوهة لممثّلة أفلام إباحيّة سابقة.

إلى الآن من المقرر إجراء المحاكمتين في مارس ومايو 2024، أي في خضم حملة الانتخابات التمهيدية.

وسيتقرر في غضون أيام موعد محاكمته في قضية التدخل في الانتخابات، علما بأن ترامب يتوقّع توجيه مزيد من التهم إليه في الأسبوع المقبل على خلفية القضية نفسها إنما في ولاية جورجيا.

وقال مخاطبا مناصريه في ويندهام "أتوقع أن توجَّه إلي أربع (تهم) الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى أن شعبيته في صفوف الجمهوريين في ازدياد منذ أن بدأت القضايا الجنائية تنهمر عليه.

ويواجه ترامب شكوى قضائية تقدّمت بها الصحفية السابقة إي. جين كارول التي فازت في دعوى اعتداء جنسي رفعتها ضده.

كذلك، تلاحق ولاية نيويورك ترامب قضائيا وتطالبه بتعويض قدره 250 مليون دولار عن احتيال تجاري تتّهمه به، علما بأن المحاكمة في هذه القضية ستبدأ في أكتوبر.

باراك أوباما يوجه تحذيرا عاجلا لبايدن

من جانبه، حذر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الرئيس الحالي جو بايدن، من التحدي القوي الذي يمثله الرئيس السابق ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات عام 2024.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصدرين مطلعين أن أوباما التقى بايدن خلال غداء خاص عقد في البيت الأبيض أواخر يونيو الماضي، حيث أعرب عن قلقه بشأن نقاط القوة السياسية لترامب.

وأشار أوباما خلال اللقاء إلى أن ترامب يملك أتباعا مخلصين بشدة، ونظاما إعلاميا داعما من المحافظين، ما يجعله مرشحا قويا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورفض إريك شولتز، كبير مستشاري أوباما، التعليق على التفاصيل المتعلقة بمأدبة غداء البيت الأبيض، لكنه قال إن أوباما سيصمم نشاط الحملة لتعظيم تأثيرها، بحسب الصحيفة.



دونالد ترامب Vs جو بايدن

على الرغم من أن الأرقام متقاربة بينهما، لم يتفوّق ترامب على بايدن سوى في استطلاعين من أصل 14 استطلاعا لمركز "ريل كلير بوليتيكس" جُمعت اعتبارا من يونيو الماضي. في المقابل فاز بايدن بثمانية استطلاعات وتعادلا في أربعة.

المرشحين داخل الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتفوق على أقرب منافسيه داخل الحزب الجمهوري في الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

ولفتت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها إلى أن أقرب منافسي ترامب داخل الحزب هو حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، إلا أن ترامب يتفوق عليه بفارق كبير مما يعني ترشح ترامب عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونال ترامب تأييد 54 % من المستجوبين، في حين حصل ديسانتيس على 17 % فقط، في نتيجة تمنح الرئيس الجمهوري السابق وضعًا أكثر من مريح.

أما مايك بنس، النائب السابق للرئيس ترامب، فلم يحظ إلا بـ"دعم ضعيف للغاية" لا يكاد يذكر، لأنه لم يتجاوز 3 في المئة، وهو ما يجعل الطريق غير معبدة أمامه حتى ينال ترشيح الحزب الجمهوري.

وحصل باقي المرشحين الجمهوريين على نسب تأييد لا تزيد على 2 أو 3 %، الأمر الذي يعني أن حظوظهم ضئيلة جدًا، أو حتى شبه منعدمة، ما لم يحصل أمر يرجح حظوة أحدهم في السباق الانتخابي.

وكشف الاستطلاع أن ترامب متفوق حتى في حالة إزاحة المرشحين الآخرين؛ لأنه يحظى وقتئذٍ بدعم 62 %، مقارنة بـ31 % لديسانتيس.

وأورد الاستطلاع أن ترامب لديه أوراق رابحة تعزز حظوته لدى كل مجموعة من قاعدة المحافظين الذين يريدونه أن يعود رئيسًا للولايات المتحدة، بغض النظر عن التصويت على عزله مرتين في الكونجرس، ورغم أنه أصبح أول رئيس في تاريخ البلاد توجه إليه تهم جنائية.

ويرى 89 % من الجمهوريين أن البلاد تدار بطريقة خاطئة، مبدين بذلك استياءهم من النهج الذي سارت عليه إدارة الديمقراطي، جو بايدن.