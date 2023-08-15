الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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حوادث

حبس ربة منزل بتهمة سرقة المواطنين في الأميرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة الأميرية بحبس ربة منزل متهمة بسرقة متعلقات المواطنين حال استقلالهم سيارات الأجرة بدائرة قسم شرطة الأميرية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 


وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من ضبط سيدة لها معلومات جنائية لقيامها بسرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من إحدى السيدات حال استقلالهما سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأضافت بارتكاب 10 وقائع أخرى بأسلوب النشل، وتم بإرشادها ضبط مبلغ مالي وقطعتين مصوغات ذهبية وفضة و11 بطاقة رقم قومي من متحصلات وقائع السرقة.

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الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

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