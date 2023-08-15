الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

المباحث تستمع لأقوال مصابي حادث أطفيح

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

انتقل فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث تصادم دراجة نارية بتروسيكل أعلى الطريق بأطفيح، الذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأصيب 4 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية بتروسيكل  أعلى الطريق بأطفيح ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث الطريق بأطفيح

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بتروسيكل أعلى الطريق بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

Advertisements

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم دراجة نارية بتروسيكل أعلى الطريق بأطفيح مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث الطرق 

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:
- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10اّلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير  أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أمن الجيزة مديرية أمن الجيزة أعلى الطريق بأطفيح أطفيح حادث الطريق بأطفيح مركز شرطة أطفيح

مواد متعلقة

ترحيل الفنان أحمد فلوكس إلى سجن وادي النطرون لقضاء عقوبة حبسه سنتين

إنقاذ شخص محتجزا داخل أسانسير بأحد الأبراج السكنية فى الطالبية

مصرع طفل غرقا فى ترعة الكداية بأطفيح

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بأطفيح

إخماد حريق نشب بمخلفات في الطالبية

مصرع شاب غرقا في نهر النيل بالبدرشين

ضبط شخص بحوزته كيلو أستروكس قبل ترويجها على عملائه في المعصرة

ضبط مسجل خطر بحوزته حشيش فى المرج

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد موافقته على الانتقال إلى اتحاد جدة، وتعليق ناري من سعوديين

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

باتريك يوسف: حصولي على الجنسية المصرية عملية مرهقة وسعيد بتمثيل الفراعنة في كأس العالم

المباحث تستمع لأقوال مصابي حادث أطفيح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

صيانة السيارات، تعرف على أسباب أعطال المحول الحفاز وأنواعه (صور)

اليوم، صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2023

رابع قضية، توجيه 10 اتهامات جديدة لترامب بالتدخل في انتخابات 2020

Advertisements

منوعات

المزيد

اليابان تتأهب لاستقبال الإعصار لان تزامنا مع أسبوع العطلات

إيطالي يسقط من قمة جبل بسبب الـ "سيلفي"

تقرير يكشف الدول الأعلى في نسبة الصلع

3 دقائق من الرعب داخل طائرة ركاب أمريكية، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 14-8-2023 في ختام التعاملات

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الإثنين 14-8-2023

سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 14-8-2023

المزيد

انفوجراف

للمصريين بالخارج.. تفاصيل وثيقة "معاش بكره" بالدولار (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية