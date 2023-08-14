الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

اليابان تتأهب لاستقبال الإعصار لان تزامنا مع أسبوع العطلات

الإعصار لان، فيتو
الإعصار لان، فيتو

دعت السلطات اليابانية، السكان في معظم أنحاء البلاد للاستعداد لإعصار قوي يتقدّم ببطء ويتوقع أن يضرب البلاد خلال أسبوع عطلات صيفية يسجّل ذروة في حركة السفر.

ويتوقع أن يصل "الإعصار لان" إلى البر غدا الثلاثاء في جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وفق ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

اليابان تتأهب لاستقبال الإعصار "لان"

وقد تشهد بعض المناطق تساقط ما يصل إلى 50 سنتيمترا من الأمطار في غضون 24 ساعة حتى السادسة من صباح الثلاثاء (21:00 بتوقيت جرينتش الاثنين)، تليها المزيد من الأمطار فيما يمر الإعصار بالبلاد، وفق الهيئة.

Advertisements

وقال كبير خبراء الأرصاد في الهيئة شويتشي تاشيهارا للصحفيين الأحد إن "بطء سرعة الإعصار يمكن أن يعني أن تأثيره قد يستمر لفترة طويلة".

وتابع: "يمكن أن تشهد بعض المناطق تساقط أمطار خلال يوم واحد يتجاوز معدل هطول الأمطار في شهر أغسطس بأكمله".

 

انطلاق أسبوع العطلات الصيفية في اليابان

ويقترب "لان" من اليابان بالتزامن مع انطلاق أسبوع العطلات الصيفية في البلاد عندما يعود الملايين إلى بلداتهم للقاء عائلاتهم.

ودعت هيئات البث الوطنية السكان لإعادة النظر في خططهم للسفر من أجل تجنّب الإعصار. وحذّرت شركات طيران وأخرى مشغلة للقطارات من إمكانية إلغاء رحلات أو تأجيلها لدى مرور الإعصار.

وحتى ظهر الأحد (03:00 بتوقيت جرينتش)، كان الإعصار على بعد 350 كيلومترا عن جزيرة هاشيجو-جيما في غرب المحيط الهادئ. يتحرّك الإعصار لان مصحوبًا برياح تصل سرعتها إلى 198 كيلومترًا في الساعة باتّجاه الشمال الغربي ويتوقع أن يصل إلى البر في شبه جزيرة كي الثلاثاء.

فيضان نهر دنيبرو يجرف مقابر عسكرية ألمانية من الحرب العالمية الثانية (فيديو)

روسيا تعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب إعصار خانون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإعصار لان اليابان الأعاصير الأمطار الغزيرة أسبوع العطلات باليابان اخبار العالم

مواد متعلقة

روسيا تعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب إعصار خانون

زي النهاردة، سر استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية

بعد مصر وتركيا وسوريا، زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب اليابان

فيضان نهر دنيبرو يجرف مقابر عسكرية ألمانية من الحرب العالمية الثانية (فيديو)

الأكثر قراءة

ترحيل الفنان أحمد فلوكس إلى سجن وادي النطرون لقضاء عقوبة حبسه سنتين

محمد شريف يوجه رسالة مؤثرة للجماهير بعد رحيله عن الأهلي

سجل الآن، فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

سيف زاهر يفجر مفاجأة حول صفقة مهاجم الأهلي الجديد

الخطيب يطمئن على الحالة الصحية للكابتن حمدي جمعة لاعب الأهلي السابق (صور)

تدمير 13 قاعدة جوية في ليبيا، وزير الدفاع الأسبق يكشف حجم الدمار وكمية السلاح

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الإثنين 14-8-2023

شروط توريث شقق الإيجار القديم للأقارب حتى الدرجة الثانية بعد وفاة المستأجر

Advertisements

منوعات

المزيد

اليابان تتأهب لاستقبال الإعصار لان تزامنا مع أسبوع العطلات

إيطالي يسقط من قمة جبل بسبب الـ "سيلفي"

تقرير يكشف الدول الأعلى في نسبة الصلع

3 دقائق من الرعب داخل طائرة ركاب أمريكية، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الإثنين 14-8-2023

سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 14-8-2023

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

سعر السكر اليوم الإثنين 14-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

للمصريين بالخارج.. تفاصيل وثيقة "معاش بكره" بالدولار (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل من حق الزوجة معرفة مرتب زوجها، أستاذة في الأزهر تجيب

تفسير حلم الحذاء الأسود في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

صلاة الوتر، متى تكون وكيفيتها وحكمها

المزيد
الجريدة الرسمية