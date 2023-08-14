اليابان تتأهب لاستقبال الإعصار لان تزامنا مع أسبوع العطلات

دعت السلطات اليابانية، السكان في معظم أنحاء البلاد للاستعداد لإعصار قوي يتقدّم ببطء ويتوقع أن يضرب البلاد خلال أسبوع عطلات صيفية يسجّل ذروة في حركة السفر.

ويتوقع أن يصل "الإعصار لان" إلى البر غدا الثلاثاء في جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وفق ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

اليابان تتأهب لاستقبال الإعصار "لان"

وقد تشهد بعض المناطق تساقط ما يصل إلى 50 سنتيمترا من الأمطار في غضون 24 ساعة حتى السادسة من صباح الثلاثاء (21:00 بتوقيت جرينتش الاثنين)، تليها المزيد من الأمطار فيما يمر الإعصار بالبلاد، وفق الهيئة.

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وقال كبير خبراء الأرصاد في الهيئة شويتشي تاشيهارا للصحفيين الأحد إن "بطء سرعة الإعصار يمكن أن يعني أن تأثيره قد يستمر لفترة طويلة".

وتابع: "يمكن أن تشهد بعض المناطق تساقط أمطار خلال يوم واحد يتجاوز معدل هطول الأمطار في شهر أغسطس بأكمله".

انطلاق أسبوع العطلات الصيفية في اليابان

ويقترب "لان" من اليابان بالتزامن مع انطلاق أسبوع العطلات الصيفية في البلاد عندما يعود الملايين إلى بلداتهم للقاء عائلاتهم.

ودعت هيئات البث الوطنية السكان لإعادة النظر في خططهم للسفر من أجل تجنّب الإعصار. وحذّرت شركات طيران وأخرى مشغلة للقطارات من إمكانية إلغاء رحلات أو تأجيلها لدى مرور الإعصار.

وحتى ظهر الأحد (03:00 بتوقيت جرينتش)، كان الإعصار على بعد 350 كيلومترا عن جزيرة هاشيجو-جيما في غرب المحيط الهادئ. يتحرّك الإعصار لان مصحوبًا برياح تصل سرعتها إلى 198 كيلومترًا في الساعة باتّجاه الشمال الغربي ويتوقع أن يصل إلى البر في شبه جزيرة كي الثلاثاء.