الفتوى والتشريع تلزم حي شبرا الخيمة بدفع مبلغ مليون جنيه إلى هيئة النقل

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم جواز نظر النزاع بين هيئة النقل العام بالقاهرة وحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بخصوص طلب إلزام الحى برد مبلغ مقداره (9,978,487) جنيهًا، قيمة المعدات والآلات ومصروفات إنشاء محطة محولات الترام بشارع 15 مايو بشبرا الخيمة وتغذيتها بالتيار الكهربائى لسابقة الفصل فيه.

النقل العام

وكانت الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أنتهت إلى إلزام حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بأن يؤدي إلي هيئة النقل العام بالقاهرة مبلغ مليون و٨٠ ألف جنيه نظير تأجير قطعة ارض لإنشاء محطة محولات الترام بشارع 15 مايو بشبرا الخيمة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وهو الأمر الذي لم يلاق قبولا لدى الحي وطعن على الفتوى والتى أصدرت حكمها المتقدم.

Advertisements



يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشربع بمجلس الدولة، أنتهى إلى إلزام محافظة الشرقية بتقديم كافة المستندات التي تمكن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من شهر وتسجيل عدد من الوحدات الإدارية والمحال التجارية وإذا تم ذلك تلتزم الهيئة بالإسراع في اتخاذ إجراءات الشهر والتسجيل أمام مصلحة الشهر العقاري وسداد نسبة (5%) من قيمة البيع والبالغ مقدارها (60762,50) جنيهًا إلى محافظة الشرقية.

وذكرت الفتوى، أن محافظ الشرقية أبرم عقدا مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتأجير عدد من الوحدات، إلا أنه امتنع عن تقديم المستندات التى تمكن الهيئة من التسجيل لدى الشهر العقاري.

يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت إلى عدم جواز خفض المصروفات الدراسية المقررة بمرحلة الدراسات العليا للطلاب المستمر قيدهم حتى فى حالة عدم الاستفادة.

وذكرت الجمعية العمومية، أنه بعد أستطلاع الراي القانوني تبين أن اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون تنظيم الجامعات يلزم من يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه بسداد المصروفات المقدرة، ومن غير المصريين دفعها بالدولار.

وتابعت الفتوي أن استحقاق دفع الرسوم منذ التقديم لطالبي الخدمة التعليمية، ولا يحوز استرداد تلك المبالغ حتى وأن أنقطع الباحث لأي ظرف من الظروف.

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.