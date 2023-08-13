بقرة تدهس طفلة عدة مرات في الهند (فيديو)

لحظات رعب لا توصف عاشتها طفلة أثناء عودتها من المدرسة في إحدى المدن بالهند، بعد أن هاجمتها بقرة شاردة في الشارع، وسط ذهول المارة.

Content warning: This video contains potentially disturbing situation



A stray bull gored and trampled a child while she was returning from School with her sibling and mother in MMDA colony in Chennai. The victim is critically injured and admitted to hospital. pic.twitter.com/j6DevPIMzG — RAMKUMAR R (@imjournalistRK) August 10, 2023

ففيما كانت عائشة ابنة الـ 11 عاما تسير بصحبة أمها وأخيها، خلف بقرة شاردة في الشارع مع عجل إلى جانبها، أصدر أخو عائشة ضجة، ما أثار غيظ البقرة على ما يبدو.

فانقضت البقرة الغاضبة على الفتاة ورفعتها بأحد قرنيها عن الأرض، ثم أردتها أرضًا.

وراحت تدهسها وتدفعها برأسها مرارا وتكرارا فيما عجزت الأم عن إنقاذ الصغيرة، وراحت تصرخ طالبة النجدة.

Advertisements

لكن أحدًا لم يجرؤ على الاقتراب من الحيوان الهائج، إلا بعد فترة، كانت الصغيرة فيها عائشة ملقاة أرضًا مستسلمة، خائرة القوى، غير أن ذلك لم يشفع لها عند البقرة التي أصرت على "نطحها" دون هوادة.

ثم تمكن بعض المارة لاحقا من إلقاء الحجارة على البقرة وطردها من المكان.

فيما أصيبت الطفلة بجروح بالغة، لكنها نجت من هذا الكابوس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.