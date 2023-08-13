الأحد 13 أغسطس 2023
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منوعات

بقرة تدهس طفلة عدة مرات في الهند (فيديو)

بقرة تهاجم طفلة،
بقرة تهاجم طفلة، فيتو

لحظات رعب لا توصف عاشتها طفلة أثناء عودتها من المدرسة في إحدى المدن بالهند، بعد أن هاجمتها بقرة شاردة في الشارع، وسط ذهول المارة.

ففيما كانت عائشة ابنة الـ 11 عاما تسير بصحبة أمها وأخيها، خلف بقرة شاردة في الشارع مع عجل إلى جانبها، أصدر أخو عائشة ضجة، ما أثار غيظ البقرة على ما يبدو.

فانقضت البقرة الغاضبة على الفتاة ورفعتها بأحد قرنيها عن الأرض، ثم أردتها أرضًا.

وراحت تدهسها وتدفعها برأسها مرارا وتكرارا فيما عجزت الأم عن إنقاذ الصغيرة، وراحت تصرخ طالبة النجدة.

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لكن أحدًا لم يجرؤ على الاقتراب من الحيوان الهائج، إلا بعد فترة، كانت الصغيرة فيها عائشة ملقاة أرضًا مستسلمة، خائرة القوى، غير أن ذلك لم يشفع لها عند البقرة التي أصرت على "نطحها" دون هوادة.

ثم تمكن بعض المارة لاحقا من إلقاء الحجارة على البقرة وطردها من المكان.

فيما أصيبت الطفلة بجروح بالغة، لكنها نجت من هذا الكابوس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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