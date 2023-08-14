الإثنين 14 أغسطس 2023
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رياضة

رابطة الأندية تطرح 8 مرشحين لاختيار أفضل لاعب وسط بالموسم الماضي

أفضل لاعب وسط بالموسم
أفضل لاعب وسط بالموسم الماضي، فيتو

رابطة الأندية، طرحت رابطة الأندية المحترفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 8 لاعبين للتصويت من قبل الجماهير على اختيار أحدهم كأفضل لاعب وسط في مسابقة الدوري الممتاز في الموسم المنقضي.

وقسمت رابطة الأندية اللاعبين الثمانية المرشحين إلى مجموعتين، ضمت الأولى أربعة لاعبين هم: مروان عطية ومهند لاشين ومحمود حمادة وأليو ديانج.

أما المجموعة الثانية فضمت أربعة لاعبين آخرين هم: محمد رضا بوبو وإلياس الجلاصي وبلاتي توريه ومورو ساليفو.

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اللاعبين الثمانية المرشحين، فيتو

 

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن اختيار التونسي علي معلول، كأفضل ظهير أيسر في الموسم الماضي، بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب مع النادي الأهلي.

رابطة الأندية تختار علي معلول

وجاء إعلان رابطة الأندية لاختيار علي معلول، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، كالتالي: “أسرع ديليفري في مصر.. علي معلول لاعب الأهلي هو الظهير الأيسر الأفضل هذا الموسم باختيارات الجماهير على جميع منصات رابطة الأندية المحترفة”.

كولر يحسم ملف تدعيم الظهير الأيسر 

وحسم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف تدعيم الجبهة اليسرى التي يتواجد بها علي معلول بمفرده بعد رحيل الصاعدة محمد أشرف.

 

وقال مصدر داخل الأهلي إن كولر رفض ضم لاعب جديد في هذا المركز وأكد أنه سيعتمد علي التونسي معلول ومعه أحمد نبيل كوكا وايضا خالد عبد الفتاح الذي يتم توظيفه في هذا المركز أيضا.

وبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التحضير لقائمة الفريق الأفريقية استعدادا للموسم الجديد.

وتواصل كولر مع جهازه المعاون لبحث قائمة الفريق الأفريقية في الموسم الجديد الوقوف على العناصر الجديدة التي سيتم ضمها إلى القائمة.

وينتظر كولر الموقف النهائي بشأن التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد من أجل ترتيب حساباته في الخط الهجومي بالفريق في ظل اقتراب أيضا محمد شريف مهاجم الأهلي من الرحيل إلى الخليج السعودي. 

قرار علي معلول بخصوص تجديد عقده 

ورحب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعقد جلسة مع أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي بعد عودة اللاعب من إجازته الخاصة في بلاده من أجل الاتفاق علي تمديد عقده لموسمين إضافيين.

وقالت مصادر إن معلول طلب تأجيل المفاوضات لحين انتهاء الإجازة حيث يفاضل اللاعب أيضا بين تمديد تعاقده والرحيل الموسم القادم إلى أحد أندية الدوري السعودي للتواجد هناك موسمين إضافيين قبل إعلان قرار اعتزاله. 

 

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