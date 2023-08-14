مختار جمعة: العاصمة الإدارية الجديدة أيقونة العمارة الحديثة في العالم

نظمت وزارة الأوقاف زيارة موسعة وجولة ميدانية كبيرة للأئمة والواعظات بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الإثنين 14/ 8/ 2023م بصحبة نخبة من أئمة وواعظات الأوقاف بزيارة موسعة وجولة ميدانية كبيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع بعض أوجه العظمة المعمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شملت الجولة زيارة لقوس النصر وبهو الأعمدة التذكارية، وساحة الشعب، ومسجد ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ودار القرآن الكريم، ومبنى وزارة الأوقاف.

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العاصمة الإدارية الجديدة

وخلال الجولة أكد وزير الأوقاف أن العاصمة الإدارية الجديدة أيقونة ومفخرة العمارة الحديثة في العالم، تلك العاصمة التي تعبر عن رؤية قائد عظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي باني الجمهورية الجديدة، وإرادة شعب عظيم صاحب حضارة عظيمة تضرب لأكثر من سبعة آلاف عام في أعماق التاريخ، مع كل الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة وهيئتها الهندسية ولكل من أسهم وأبدع في هذا البناء التاريخي الشامخ والذي يجمع بين عراقة الماضي وحداثة العصر.

ائمة الأوقاف يوجهون الشكر للرئيس السيسي

وأكد أن مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي هو أعظم صرح ديني في العصر الحديث سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله خيرًا وبركة على مصر وأهلها والمسلمين والعالم أجمع وخلال الجولة وجه أئمة وواعظات الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي مشيدين بما تم إنجازه على أرض الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة وجميع ربوع الوطن مؤكدين خلال زيارتهم للوزارة أن نظم الإدارة بالعاصمة الإدارية تعد نقلة نوعية في نظام الإدارة الحديثة، وأن العاصمة الإدارية أيقونة القرن الحادي والعشرين، وبها تكتب مصر تاريخًا جديدًا من الإنجازات، فمصر غنية بأبنائها عريقة بحضارتها ماضيها وحاضرها.

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