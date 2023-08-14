الإثنين 14 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التموين: ممارسة جديدة لتوريد 1500 طن زيت لتعزيز المخزون الاستراتيجي

أسعار الزيت،فيتو
أسعار الزيت،فيتو

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 5 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد) لتعزيز المخزون الاستراتيجي.


وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنه من المقرر تسليم الكميات خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 10 أكتوبر ٢٠٢٣


ومن المقرر أن تكون جلسة فض المظاريف والبت فيها يوم الأربعاء الموافق  16 أغسطس 2023 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، على ان تكون باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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الهيئة العامة للسلع التموينية

 

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت عن ممارسة رقم (1) لعام 2024/2023 لتوريد زيت عباد مستورد مكرر معبأ في عبوات 1 لتر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبحد أدنى 5000 طن خالص الرسوم الجمركية والتخليص والنقل تسليم مخازن الشركة القابضة  للصناعات الغذائية.

ومن المقرر أن يتم تسليم الزيت خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023.

وأوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية أن تقدم أسعار العروض على أساس CIF $ للطن بالسداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يوما.
 

المخزون الإستراتيجي من الزيت

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز المخزون الإستراتيجي من سلعة الزيت، لصرفها على البطاقات التموينية التي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن.

وتقوم  وزارة التموين من خلال  الهيئة العامة للسلع التموينية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيت من خلال الإعلان عن ممارسات لتوريد الزيت الخام، أو الإستيراد من الخارج، ويبلغ المخزون الإستراتيجي من الزيت 5.7 شهور.
 

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الهيئة العامة للسلع التموينية زيت التموين وزارة التموين

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