السياحة تروج لزيارة مصر بنهائي كأس السوبر الألماني

شاركت وزارة السياحة والآثار في رعاية مباراة نهائي كأس السوبر الألماني التي أُقيمت مساء أمس السبت، بين بطل الدوري الألماني بايرن ميونخ وبطل كأس ألمانيا لايبزيغ على استاد بايرن ميونخ بحضور أكثر من ٧٥ ألف مشجع.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها وعلى رأسها السوق الألماني الذي يعد من أهم الأسواق الأوروبية.

Advertisements

رعاية مباراة كأس السوبر الألماني

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الوزارة لهذه المباراة تأتي في إطار حرصها على استغلال الأحداث والفعاليات التي تحظى بتغطية إعلامية وحضور جماهيري كبير للترويج للمقصد السياحي المصري، وعلى رأسها الأحداث الرياضية وخاصة كرة القدم التي تحظى بشعبية كبيرة في أوروبا.

وأشار إلى أنه استغلالًا لهذا الحدث الهام، فقد تم الترويج للمقصد السياحي المصري خلال المباراة حيث تم وضع شعار مصر على جميع الشاشات الإلكترونية الموجود في الملعب المضيف للمباراة بالإضافة إلى إعلان عن المقومات السياحية المتنوعة بمصر لمدة 20 ثانية أثناء المباراة على قناة سات 1 والتي يشاهدها أكثر من 3.5 مليون مشاهد.

الترويج السياحي لمصر في ألمانيا

وأضاف محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها، أنه فى ضوء التواصل الجيد مع شركائنا بالخارج فقد تم دعوة أهم منظمي الرحلات بالسوق الألماني لحضور المباراة، كما تم إطلاعهم على ما تقوم به الهيئة من حملات دعائية مباشرة للجمهور المستهدف ورعاية أهم الأحداث الرياضية بصفة عامة وفي ألمانيا بصفة خاصة، لتعريف المواطن الألماني على ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات، وأنماط، ومنتجات سياحية متنوعة لتشجيعهم على زيارته لاسيما في ظل تزايد الطلب على المقصد السياحي المصري وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

جدير بالذكر أن هذه المباراة تعد أهم مباراة كرة قدم في ألمانيا حيث يتحدد منها بطل السوبر الألماني لعام 2023 وتحظى بتغطية إعلامية كبيرة على المستوى الدولي والمحلي، حيث حظيت النسخة الماضية لعام 2022، منها بتواجد أكثر من 600 وسيلة إعلامية وتم نقلها مباشرة على قنوات التليفزيون الألماني إلى جانب قنوات سكاي والعديد من القنوات الدولية الأخرى.