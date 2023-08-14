تأجيل قضية محاكمة قاتل طفل ديمشلت بالدقهلية لجلسة 8 أكتوبر

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنصورة اليوم محاكمة المتهم بقتل طفل ديمشلت للمرافعة وعدم وجود محامي لجلسة ٧ أكتوبر.

وتم نظر القضية برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني وعضوية المستشار عبدالله عبد الله مطاوع والمستشار محمد عبد القادر الخطيب والمستشار السيد عبده منصور وأمانة سر محمود السيد محمد والسيد مصطفي رجب.

حيث نظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفل والتخلص منه بإلقائه في ترعة كرم بنطاق مركز دكرنس محافظة الدقهلية وسرقة توك توك يستقله وذلك لرغبته في سرقته والتخلص من ديونه.

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وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "إبراهيم.إ.ا"، وشهرته " أبو نعمة"، 34 عامًا عامل عادي ومقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس "محبوسًا" في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة إلى محكمة الجنايات المختصة وذلك لأنه في يوم 30 /4 /2023 قتل المجني عليه الطفل "إبراهيم نادر السيد يونس"، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن قام ضربه على رأسه بأداة "حديدية" ثلاث ضربات قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات "الدراجة البخارية والهاتف الجوال" المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالطريق العام حال استقلال المجني عليه الدراجة البخارية قيادته، وتمكن بتلك الوسيلة إتمام جريمته من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز وحاز أداة "حديدية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام قد تمكنوا من كشف غموض العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا مقيم بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس مقتول وملقى بجوار مصرف بالقرب من عزبة كرم التابعة لمركز المنصورة في أبريل الماضي ليتبين قيام عاطل من التخلص منه لسرقة التوك توك الذي كان يستقله ولوجود عطل في التوك توك بعد سرقته تركه وفر هاربًا.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس بتغيب الطفل "إبراهيم السيد يونس فرج" 11 عامًا، من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس منذ خمسة أيام عقب استقلاله توك توك والده للعمل عليه لمساعدة والده في الإنفاق على احتياجات الأسرة ولم يعد إلى الآن.

جرى تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية ورئيس مباحث المركز للفحص والتوصل إلى مكان اختفائه وأسباب تغيبه.

وفي وقت لاحق عثر على التوك التوك الخاص به بجوار محطة قطار دكرنس، وبسؤال الأب أكد بأن التوك التوك ملكه وكان في حوزة نجله أثناء العمل عليه لمساعدته في تكاليف الحياة، وباستمرار عملية البحث جرى العثور على جثة الطفل المتغيب بأحد المصارف المائية على بعد 8 كيلومترات من مكان العثور على التوك توك بين (بني عبيد وقرية ميت فارس).

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وذلك بعد تعرف أسرته عليه.

ووجه مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة دكرنس للتوصل إلى مرتكب الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى"إبراهيم.إ"، وشهرته " أبو نعمة" عاطل ومقيم بذات القرية.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتحري عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بعد أن رأى الطفل يقود توك توك وطلب توصيله إلى إحدى الأماكن النائية وقام بالتعدي عليه بالضرب والتخلص منه وإلقاءه بجوار مروي مائي بسبب كثرة ديونه ورغبته في التحصل على التوك توك وبيعه.

وأضاف المتهم في اعترافاته بمحضر الشرطة، أنه بعد التخلص من الطفل فر هاربًا مستقلًا التوك توك إلا أنه لم يستطع تحريكه بسبب تلف بالكاوتش وتركه بجوار محطة قطار دكرنس.

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