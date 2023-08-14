الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا مساء اليوم الاثنين 14-8-2023

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا مساء اليوم الاثنين، ترصد “فيتو” أولا بأول حركة تعاملات مؤشر الدولار الأمريكي عالميا، ويمكن القول إن مؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، مثل تقييم الدولار بـ العملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%.

Advertisements

اقرأ التالي: آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس

 

مؤشر الدولار، فيتو 

 

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا 

 ارتفع مؤشر الدولار مساء اليوم الاثنين عند المستوى 102.864 نقطة ، حيث تأتي نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـ العملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%. 

 

مؤشر الدولار، فيتو 

 

سعر عملات الدول الأخرى مقابل سعر الدولار الأمريكي 

(يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار تلك العملات) 

  1.  اليورو: 1.10 دولار أمريكي.
  2.  الين الياباني:  0.0069  دولار أمريكي.
  3.  الفرنك السويسري: 1.14 دولار أمريكي.
  4.  الدولار الكندي: 0.74 دولار أمريكي.
  5.  الكرونا السويدية: 0.093 دولار أمريكي.
  6.  الجنيه الإسترليني: 1.27 دولار أمريكي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا مساء اليوم الاثنين مؤشر الدولار الأمريكي عالميا مساء اليوم مؤشر الدولار الأمريكي عالميا مؤشر الدولار الأمريكي مؤشر الدولار مؤشر الدولار الدولار الأمريكي عالميا

مواد متعلقة

سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، مؤشر الدولار أمام الجنيه 14-8-2023

تحديث لحظى، سعر الدولار الأمريكي مساء الأحد فى البنك المركزى المصرى 13 /8/ 2023

الأكثر قراءة

ترحيل الفنان أحمد فلوكس إلى سجن وادي النطرون لقضاء عقوبة حبسه سنتين

سجل الآن، فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

وزارة الرياضة تصدم الزمالك بسبب الجمعية العمومية غير العادية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

رئيس شعبة الدخان للحكومة: بلاش عناد وأوقفوا السيناريو الفاشل لتوزيع السجاير

مشترٍ يوجه رسالة لصافيناز كاظم: مستعد أقتني جواب مالك الشباز بأي ثمن

سعر جرام الذهب مساء اليوم الإثنين ، مؤشر الذهب العالمي 14-8-2023

رئيس الشرقية للدخان يعلن خطة خفض أسعار السجائر في الأسواق (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

إيطالي يسقط من قمة جبل بسبب الـ "سيلفي"

تقرير يكشف الدول الأعلى في نسبة الصلع

3 دقائق من الرعب داخل طائرة ركاب أمريكية، ما القصة

إيلون ماسك يخسر 8 مليارات دولار في أسبوع

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين 14-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر اليوان الصيني يعود إلى الوراء في تعاملات المساء اليوم

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

فؤاد المهندس رفضها كممثلة وطلبها للجواز على خشبة المسرح.. محطات في حياة فتافيت السكر شويكار (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل من حق الزوجة معرفة مرتب زوجها، أستاذة في الأزهر تجيب

تفسير حلم الحذاء الأسود في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

صلاة الوتر، متى تكون وكيفيتها وحكمها

المزيد
الجريدة الرسمية