موقف قانون التجارة من تقادم الشيك ومدى صحة مطالبة حامله بمستحقاته

تقادم الشيك، من الإشكاليات التي تعامل معها نص قانون التجارة وفقًا لآخر تعديل، وأوضح الضوابط القانونية التي ينبغي الاعتداد بها، ومدى صحة المطالبة بالمستحقات الواردة به.

المدة القانونية لتقادم الشيك على كل الأطراف

حسب نص قانون التجارة، تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

كما تتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

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وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيًا بالوفاء.

أما إذا أقيمت الدعوى، فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ أخر إجراء في الدعوى.

ولا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقرارًا يترتب عليه تجديده، تسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني”.

متى يجوز لحامل الشيك المطالبة بقيمته؟

وأكدت المادة (532) من قانون التجارة، على أنه يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق.

عن قانون التجارة

القانون التجاري أو قانون التجارة، هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار، وتحدد النظام القانوني المطبق.

ويعد أحد فروع القانون الخاص وتحديدًا قانون الأعمال، ويقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من تسهيل كل ما يعرقل حرية التجارة.

كذلك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع باختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة أو أن توكل لهيئة مختصة مثل الدوائر التجارية، ويهتم هذا القانون كذلك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المضبوطة من قبل المشرع.