انتخابات رابطة الأندية بدون مفاجآت في الموسم الجديد.. دياب وزملائه يحسمون النتيجة بالتزكية.. واتحاد الكرة يتمسك بـ"سويلم وصفي الدين"

رابطة الأندية، حسم النائب أحمد دياب رئاسة مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة في دورته الثالثة بالتزكية، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024، كما حسم كل من عماد متعب، خالد شكري، شريف صالح وأحمد محمد هاشم مقاعد مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول بالتزكية، بعد انسحاب أمير مرتضى منصور وحسين أبو السعود.

ويقام في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء الاجتماع التنسيقي الأول لمجلس إدارة الرابطة، والذي يشهد انتخاب رئيس الرابطة ونائبه في دورتها الجديدة للموسم الجديد.

وكان اتحاد الكرة حدد اليوم الثلاثاء 15 أغسطس موعدا لإجراء انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي الجديد لرابطة الأندية المصرية المحترفة، التي ستتولى إدارة شئون مسابقة الدوري الممتاز في نسختها الجديدة رقم 65 لموسم 2023 - 2024، قبل أن يتم حسم تشكيل المجلس الجديد بالتزكية بعد إتصالات مكثفة دارت أمس بين أعضاء الرابطة ومسئولي أندية الدوري الممتاز.

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أغلق اتحاد الكرة مساء الأحد الماضي، باب الترشيح أمام الأندية لعضوية المكتب التنفيذي لـرابطة الأندية المحترفة للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

وجه جديد في مجلس رابطة الأندية

وشهد تشكيل المجلس الجديد لرابطة الأندية المحترفة، دخول عضو جديد هو أحمد محمد هاشم، وهو أحد الوجوه الشبابية، الذي يملك كفاءة عالية في مجال التسويق الرياضة، وقام بترشيحه لعضوية الرابطة نادي المقاولون العرب.

ساهم أحمد هاشم منصب في التسويق بنادي المقاولون العرب ابتداء من نوفمبر 2020 متطوعا، ونجح هاشم في تطوير استراتيجية إعادة تطوير شعار النادي وتصميم قميص اللاعبين، كما أدار استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى.

أحمد هاشم درس في الجامعة البريطانية في مصر - كلية إدارة الأعمال - قسم الأعمال الدولية، كما درس في جامعة لندن ساوث بانك - كلية إدارة الأعمال - قسم الأعمال الدولية.

‎وحصل هاشم علي العديد من الدورات التدريبية وأبرزها: دبلومة الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ودبلومة إدارة الأحداث الرياضية ودبلومة القانون الرياضي ودبلومة في التسويق الرياضي ودبلومة الإدارة المالية في المجال الرياضي من الاتحاد الدولي FIFA ودورة التسويق الرقمي شهادة جوجل المهنية، دورة أبحاث التسويق من الجامعة البريطانية في مصر، التسويق الدولي من الجامعة البريطانية في مصر، دورة سلوك المستهلك من الجامعة البريطانية فى مصر، دورة الإدارة الاستراتيجية من الجامعة البريطانية في مصر، مبادئ الدعاية والعلاقات العامة من الجامعة البريطانية في مصر، دبلومة التسويق الرياضي، ودبلوم إعادة التأمين المتقدم (معهد التأمين المصري).

انتخابات رابطة الأندية

وكان اتحاد الكرة أعلن الخميس الماضي فتح الباب أمام أندية الدوري الممتاز الثمانية عشر من أجل طرح مرشحيها لعضوية المكتب التنفيذي لـ رابطة الأندية المصرية المحترفة، والتي تتولى إدارة مسابقة الدوري المصري الممتاز.

رابطة الأندية المحترفة، فيتو

قائمة المرشحين لعضوية رابطة الأندية

وكشف مصدر باتحاد الكرة لفيتو، أن أندية الدوري أرسلت أسماء سبع مرشحين لعضوية رابطة الأندية هم: أحمد دياب – عماد متعب - أمير مرتضى منصور- حسين أبو السعود- أحمد هاشم - خالد شكري - شريف صالح، وسيتم اختيار 5 أعضاء من بين المرشحين السبعة السابقين.

أمير مرتضى، فيتو

انسحاب أمير مرتضى منصور

وكان أمير مرتضى منصور مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، أعلن إعتذاره عن خوض انتخابات رابطة الأندية المحترفة ممثلا عن نادي الزمالك، وأرسل خطابا لمسئولي الزمالك، يتضمن إعتذاره عن خوض الانتخابات، نظرا لانشغاله بعمله في مجال المحاماة، وأنه يعتذر لمسئولي رابطة الأندية كذلك عن عدم تمكنه من نيل هذا الشرف.

ويرى البعض أن ترشيح الزمالك أمير مرتضى ثم إعلان الأخير انسحابه من انتخابات الرابطة جاء كذريعة للإطاحة بخالد رفعت من عضوية الرابطة وهو مرشح الزمالك في الموسمين الماضيين.

تشكيل المكتب التنفيذي لرابطة الأندية

ويتشكل المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة من 7 أعضاء، عضوين منهم يمثلان اتحاد الكرة، أما الأعضاء الخمسة الأخرين، فتقوم أندية الدوري باختيارهم عن طريق التصويت، ثم تجرى انتخابات داخلية بين أعضاء المكتب التنفيذي لاختيار رئيس الرابطة ونائبه، بشرط أن يكونا من بين الأعضاء الخمسة الذين اختارتهم الأندية.

ثروت سويلم مرشح اتحاد الكرة في رابطة الأندية، فيتو

مرشحا اتحاد الكرة

كشف مصدر مسئول في اتحاد الكرة المصري، أن مجلس الجبلاية برئاسة جمال علام، استقر على إعادة ترشيح اللواءين صفى الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم كممثلين لاتحاد الكرة في عضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المصرية المحترفة.

أهداف الرابطة في الموسم الجديد

وأكمل: "خلال موسمين تم إنهاء الدوري في شهر يوليو، وبدأ الوضع يعود إلى طبيعته، وهدفنا إنهاء النسخة الجديدة في منتصف يونيو 2024، رغم ازدحام الجدول في الموسم المقبل ووجود العديد من البطولات، ولن يكون هناك تغيير في نظام بطولة الدوري كما يتردد".

كما تخطط الرابطة لتغيير درع الدوري، بعدما تم الاتفاق مع أحد الشركات الانجليزية، لتصميم درع جديد لمسابقة الدوري الممتاز يليق بقيمة الكرة المصرية، يتم تسليمه لأول مرة

وتخطط رابطة الأندية في الموسم الجديد للعب دور فعال في استقرار منظومة التحكيم من خلال استلام بدلات حكام الدوري الممتاز وتسليمها لهم بشكل منتظم عقب انتهاء المباراة، للتخلص نهائيا من أزمة مستحقات الحكام التي يتأخر اتحاد الكرة في تسليمها لهم كل موسم ما يؤثر على تركيز ومستوى الحكام في المباريات.

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، فيتو

الإطاحة بالبرتغالي بيريرا

وتخطط رابطة الأندية في الموسم الجديد للإطاحة بالبرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام، وهو ما ألمح له ثروت سويلم المتحدث الرسمي للرابطة، بهجومه المستمر على بيريرا وتأكيده أن مستوى التحكيم لن يتقدم مادام إستمر الخواجة البرتغالي في رئاسة لجنة الحكام وأتمنى عدم الإبقاء عليه".

وأكد سويلم أن هناك أسماء جيدة على الساحة مثل سمير عثمان ومحمد فاروق وجهاد جريشة، بخلاف جمال الغندور وعصام عبدالفتاح".