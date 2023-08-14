اليمن كلمة السر، تفاصيل جولة مبعوث للولايات المتحدة بمنطقة الخليج

يزور المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينج، اليوم الاثنين، منطقة الخليج للدفع بجهود توسيع الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة.

جولة خليجية لمبعوث أمريكا في اليمن

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن ليندركينج سيلتقي مسؤولين سعوديين وإماراتيين ويمنيين وعمانيين وشركاء دوليين آخرين لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق العملية السياسية مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين.

تأمين وقف إطلاق النار وإطلاق العملية السياسية في اليمن

كما أكدت الخارجية الأمريكية بموقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم التوصل لحل للصراع اليمني في أقرب وقت ممكن.

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وأشار البيان إلى أن واشنطن تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة والسعودية والإمارات وسلطنة عمان وشركاء آخرين للبناء على الهدنة.

زيارة السفير السعودي إلى اليمن

وفي أبريل الماضي، أكد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر أنه بحث خلال زيارته للعاصمة اليمنية صنعاء مع وفد عماني تثبيت الهدنة وبحث الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.

وأضاف حينها أن الزيارة تأتي أيضا "استمرارا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعما للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021".

أنور قرقاش يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

وفي مايو الماضي، التقى المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، وبحث معه آخر تطورات الملف اليمني.

وتناول اللقاء استعراض الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة اليمنية وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة.

وأكد أنور قرقاش دعم الإمارات لكافة الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء الحرب، مثمنا دور السعودية المحوري وجهودها المتواصلة في هذا الشأن.

من جانبه أشاد المبعوث بجهود الإمارات ودعمها المستمر للمبادرات الدولية والإقليمية لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية بما يحقق مصالح وازدهار الشعب اليمني.

تشكيل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في اليمن

ومؤخرا أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اللواء عيدروس الزبيدي قرارًا بإعادة تشكيل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي.

وجاء في القرار تعيين عبد الرحمن صالح زين المحرمي (أبو زرعة) نائبًا لرئيس المجلس، وفرج سالمين محمد البحسني نائبًا لرئيس المجلس، وأحمد سعيد بن بريك نائبا لرئيس المجلس.