الإفراج عن 5 أفراد أمن تابعين للأمم المتحدة بعد احتجازهم في اليمن

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إطلاق سراح 5 من أفراد الأمن التابعين لها بعد خطفهم في اليمن قبل 18 شهرًا.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش رحب بالإفراج عن أفراد الأمن.

وأكد جوتيريش مجددا أن الخطف جريمة غير إنسانية وغير مبررة، ودعا إلى محاسبة مرتكبيها.

ولم تذكر الأمم المتحدة من الذي خطف رجال الأمن الخمسة.

أنور قرقاش يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

وفي مايو الماضي، التقى المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، وبحث معه آخر تطورات الملف اليمني.

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وتناول اللقاء استعراض الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة اليمنية وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة.

وأكد أنور قرقاش دعم الإمارات لكافة الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء الحرب، مثمنا دور السعودية المحوري وجهودها المتواصلة في هذا الشأن.

من جانبه أشاد المبعوث بجهود الإمارات ودعمها المستمر للمبادرات الدولية والإقليمية لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية بما يحقق مصالح وازدهار الشعب اليمني.

تشكيل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في اليمن

ومؤخرا أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اللواء عيدروس الزبيدي قرارًا بإعادة تشكيل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي.

وجاء في القرار تعيين عبد الرحمن صالح زين المحرمي (أبو زرعة) نائبًا لرئيس المجلس، وفرج سالمين محمد البحسني نائبًا لرئيس المجلس، وأحمد سعيد بن بريك نائبا لرئيس المجلس.

وفيما يلي ما ورد في القرار الذي أصدره رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن:

صدر قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رقم (2) لعام 2023م أمس الإثنين الموافق 8/5/2023م قضى بإعادة تشكيل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لتضم في عضويتها الآتي:

عبد الرحمن صالح زين المحرمي (أبو زرعة) نائبًا لرئيس المجلس

فرج سالمين محمد البحسني نائبًا لرئيس المجلس

أحمد سعيد بن بريك نائبًا لرئيس المجلس

عبد الله بن عيسى آل عفرار عضوًا

عبد الرب أحمد النقيب عضوًا

فضل محمد حسين الجعدي عضوًا

علي عبد الله سالم الكثيري عضوًا

عمرو علي سالم البيض عضوًا

هيثم قاسم طاهر عضوًا

كمال جواد محمد همشري عضوًا

راجح سعيد علي باكريت عضوًا

فادي حسن أحمد باعوم عضوًاعلي هيثم علي الغريب عضوًا

عيدروس محسن حسن اليهري عضوًا

عبد الرؤوف حسن زين السقاف عضوًا

علي ناصر لخشع عضوًا

الخضر محمد السعيدي عضوًا

محمد عبد الله الغيثي عضوًا

عبد الرحمن جلال عبد القوي محمد شاهر عضوًا

عبد العزيز عبد الرحمن الجفري عضوًا

سالم علي سعيد القميري عضوًا

يحيى غالب أحمد الشعيبي عضوًا

مؤمن حسن علي السقاف عضوًا

علي أحمد حسين أحمد الجبواني عضوًا

عبد الناصر صالح محمد الجعري عضوًا

محسن علي عبيد مقررًا لهيئة رئاسة المجلس

وقضت المادة الأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء أي تعيين سابق يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل إعلام المجلس.