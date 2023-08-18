الجمعة 18 أغسطس 2023
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منوعات

قبل الذهاب للمصيف، تعرف على أسعار مستلزمات البحر (فيديو)

أحد بائعي مستلزمات
أحد بائعي مستلزمات البحر، فيتو

في الإجازة الصيفية يفضل الكثير الذهاب للمصيف والاستمتاع بأجواء الصيف في وسط رمال البحر وتحت أشعة الشمس اللامعة يسبح الكبير والصغير ويستعرض كلا منهم حركات مختلفة في السباحة، أما الأطفال فيفضلون الجلوس على الشاطئ للعب بالرمال وتشكيلها بأشكال وأحجام متنوعة.

ولا يمكن السفر للمصيف دون الاستعداد له حيث تحرص العائلات على شراء أدوات المصيف من عوامات وجرادل البحر وكل ما يخص ألعاب البحر ولذلك ستأخذكم “فيتو” في جولة ميدانية لرصد أسعار ألعاب البحر.

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حيث قال أحد بائعي مستلزمات البحر: "إن الإقبال السنة اللي فاتت أكتر من كده والسنة دي قليل"

أسعار مستلزمات البحر

الطوق بـ٥٥ جنيها

الجردل بـ٤٥ جنيها

مسدس مياه من١٠ لـ٣٥ جنيها

العوامات  متوفرة من ٧ سنوات لـ١٥ سنوات ويتراوح سعرها من ٤٥ لـ ٨٥

 

نظام غذائي خاص بفترة المصيف لتجنب زيادة الوزن

 

في المصايف تزداد الخروجات وتناول الحلوى والآيس كريم والتسالي وزيادة كميات الطعام خاصة أثناء البحر لأن اللعب في البحر يزيد الشعور بالجوع.

 

وتحرص الفتيات في فترة المصايف على تناول الطعام والحلوى بحذر لتجنب زيادة الوزن، لأن المصيف وأكلاته تسبب زيادة سريعة بالوزن.

 

نظام غذائي خاص بالمصيف لتجنب زيادة الوزن 

وتقول الدكتورة سارة شوقي أخصائية التغذية العلاجية، إن أفضل نظام غذائي للمصيف، هو تناول الوجبات الرئيسية الثلاثة في مواعيدها فطار وغداء وعشاء، وليس نظام الخمس وجبات كما يعتقد البعض.

وأضافت سارة، في لقائها ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، أنه يجب تناول وجبة إفطار متكاملة فى الصباح قبل الذهاب إلى البحر، والإفطار يكون عبارة عن فول وبيض وجبن وليس كورن فليكس لأنه يعتبر من الحلوى وأيضا ليس الشوفان لأنه لا يحتوى على العناصر المهمة، وبالتالي يجب تناول إفطار جيد قبل البحر.

أفضل أنواع الطعام يمكن تناولها على البحر

وتابعت، وعلى البحر يمكن اصطحاب ساندويتشات فول أو تونة أو بيض مع الفاكهة واللب والسوداني فالفاكهة وحدها تسبب الشعور بالجوع ولكن مع اللب والسودانى يشعر الشخص بالشبع لحين وجبة الغداء.

 

وأوضحت الدكتورة سارة شوقي، أنه فى الغداء يتم تناول البروتين مع السلطة والقليل من النشويات والعشاء يكون خفيف وبعيدا عن مواعيد النوم، وذلك لتجنب تراكم الدهون بالجسم وزيادة الوزن.

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الاجازة الصيفية الدكتورة سارة شوقي التغذية العلاجية آشعة الشمس فترة المصيف نظام غذائي خاص بفترة المصيف نظام غذائى مستلزمات المصيف

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