الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع شخص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بالخانكة

مصرع شخص في مشاجرة،
مصرع شخص في مشاجرة، فيتو

لقى شخص مصرعه إثر مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بإحدى العزب التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

 جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بين طرفين جيران بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

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جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين جيران مما أسفر عن مقتل وليد السيد.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه لديه ثلاث أطفال أكبرهم عمره 6 سنوات، وأن الجناة هم ثلاثة أشخاص تعدوا عليه بشومة وسلاح أبيض أودى بحياته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن.

وشيع أهالي عزبة عويس بدائرة مركز شرطة الخانكة جثمان الفقيد لمثواه الأخير وسط أحزان أسرته لمقابر الأسرة داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

 

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اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية شرطة النجدة مدير أمن القليوبية مركز شرطة الخانكة محافظة القليوبية

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