رابح صقر يحيي حفلا غنائيا في لندن غدا

يحيي الفنان السعودي رابح صقر حفلا غنائيا غدًا الثلاثاء بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن سلسلة الحفلات التي يحييها خلال موسم الصيف في عدد من الدول الأوربية والعربية.

ويقدم رابح صقر عددا من أشهر أغانيه وسط حضور جماهيري كبير، حيث إنه قد نفدت تذاكر الحفل من فترة، نظرًا للإقبال الكبير عليها من الجاليات العربية هناك.

حفل رابح صقر في السعودية

من جانب آخر أحيا الفنان رابح صقر حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية يوم 27 يوليو الماضي على مسرح الصالة الرياضية في أحد الجامعات هناك.

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كان الفنان رابح صقر، طرح أغاني جديدة من ألبومه الصقر 2023، وذلك يوم 6 يونيو الماضي، وهي: “بعيش لنفسي، يا بن أبوي، زلزال”.

أغاني ألبوم رابح صقر الجديدة، تأتي بعدما طرح أول 3 أغانٍ من ألبومه الجديد، في 3 مارس الماضي، وهم: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي).

وينتظر أن يطرح رابح صقر، باقي أغاني ألبومه «الصقر 2023» الجديد على دفعات متساوية كل 3 أشهر خلال عام 2023.

ألبوم رابح صقر



تخطى الفنان رابح صقر 4 ملايين مشاهدة، بأول 3 أغانٍ من ألبومه الجديد، بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: “أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي”.

جاء تعاون رابح صقر في أغانيه الـ 3 الجديدة، كما يلي: أغنية أنا ودّي من ‏كلمات: ضي، ‏ألحان: ياسر وعلي، ‬⁩‏توزيع: ⁧‫فادي بدر‬⁩، ‏وتريات: المايسترو هاني فرحات‬⁩؛ ‏أغنية معكازي من ‏كلمات: ⁧‫سعد بن جدلان‬⁩، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: خالد عز؛ ‏أغنية أنا وحدي من ‏كلمات: شموخ العقلا "العالية"، ‬⁩‏ألحان: سهم، ‬⁩‏توزيع: عمر الصباغ. ‬⁩