السبت 03 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

تفاصيل وموعد حفل رابح صقر بالسعودية

رابح صقر، فيتو
رابح صقر، فيتو

يستعد المطرب رابح صقر، لإحياء حفله ضمن جولته بالسعودية 2023، على مسرح الباحة بمركز الملك عبد العزيز الحضاري.

 

وروجت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لحفل المطرب رابح صقر، ونشرت البوستر الدعائي الخاص بالحفل عبر الصفحة الرسمية للقناة على تويتر، وكتبت: صقر الأغنية الخليجية الفنان رابح صقر يحيي ليلة فنية مميزة لمحبيه في الباحة ضمن حفلات جولة المملكة 2023.. يوم 9 يونيو.

 


على الجانب الأخر، كان أعلن المطرب السعودي رابح صقر، استعداده لتبني الطفلة السورية الرضيعة التي ولدت تحت الإنقاض بعد انهيار مبنى إثر الزلزال الذي ضرب سوريا.

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وكتب رابح صقر عبر حسابه على تويتر: مين ممكن أقدر أتواصل معه، أنا على استعداد لتبني البنت الرضيعة.

 

ومن ناحية أخرى، قدم الفنان رابح صقر أغنية مصرية لأول مرة من كلمات أيمن بهجت كرم وألحان وليد سعد، وتحمل عنوان دغري، وتعاون رابح في الألبوم مع سهم، رامي جمال، محمد غازي، وليد سعد، بالإضافة إلى تلحين أكثر من أغنية.

 

رابح صقرمغني وعازف وملحن وموزع موسيقي سعودي يعتبر من مشاهير اللحن والأداء في السعودية وفي الخليج والوطن العربي، لقُب بموسيقار الخليج.

 

حياته الفنية

كانت بدايته بداية صعبة على شاب يافع قادم من الساحل الشرقي اعتمد على موهبته فقط ولم يتبناه أو يصقل موهبته أحد كبعض زملائه في الساحة الفنية اعتمد على موهبته وأطلق باكورة أعماله في عام 1982 البوم «يانسيم الليل». احتوى الألبوم على 6 أعمال كانت باللغة العربية الفصحى وحققت نجاح باهر.

 

وبعد هذا الألبوم أشاد فيه كثير من الفنانين منهم الأسطورة الراحل طلال مداح وفنان العرب محمد عبده وبعد البوم صابرين أطلق رابح صقر البوم احبك وكان يحتوي على ستة أعمال جلها من الحان رابح صقر نفسه وكرر رابح في هذا الألبوم تجربة الغناء باللغة العربية الفصحى في أغنية «يابريق الماء».

 

وخلال فترة الثمانينات كون رابح صقر ثنائي مع الشاعرة هتان وكانت بداية هذه التعاونات في البوم أنا والليل والقمرة واحتوى الألبوم على 6 أعمال منها أغنية «تأزمت حالتي». في أهم أعمال الألبوم أغنية صرخة الم التي يعتبروها الكثيرون من أهم أغاني صقر واحتوى أيضا على أغنية خاصة بمناسبة افتتاح جسر الملك فهد كانت بعنوان «جسر الخير» ولاقت هذه المبادرة الإعجاب والتقدير من المتابعين والنقاد خصوصًا أنها طرحت في ألبوم عاطفي كأول فنان يضع عمل وطني في ألبوم عاطفي

 

أصدر بعد ذلك ألبوم مغرورة الذي كان يحوي على 6 إعمال ووادخل الآلات الغربية في توزيع الأغنية وقدم اللون العراقي كأول فنان خليجي يقدمه وكانت هذه الأغنية بعنوان شوف ايش سوى.

 

وبعد هذا الألبوم قدم رابح صقر البوم جديد (الجرح) الذي كان يحوي على ستة أعمال جميعها من الحان رابح صقر وكرر التعاون في هذا الألبوم مع الشاعرة هتان في أغنية جديد الجرح وكانت نقطة تحول كبيرة في حياة صقر الفنية الأغنية بعنوان «سرى الليل» وأيضا كانت أول عمل يصوره رابح ويعرض على شاشات التلفزيون.

 

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