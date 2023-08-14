الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ16 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة (صور)

فعاليات مبادرة محو
فعاليات مبادرة محو الأمية بالبحيرة، فيتو

انطلقت اليوم فعاليات الأسبوع السادس عشر من  مبادرة "محو الأمية الرقمية وبناء القدرات" بمحافظة البحيرة، حيث يتم تنفيذ الدورة الرابعة من برنامج التميز المؤسسي وبحضور 30 متدربا من مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة والدورة الثالثة من برنامج رؤية مصر  2030 بحضور 15 متدربًا.

 

وأشارت الأستاذة داليا عثمان - مدير مديرية التنظيم والإدارة إلى ضرورة أن تتوافق كافة البرامج التدريبية المقدمة  لخدمة المواطنين ومكافحة الفساد الإداري والحوكمة وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يتم  تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالجهاز الحكومي فى مجالات الخدمات التكنولوجية.

Advertisements

 

انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ16 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو
انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ16 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو
انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ16 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو

كما أشار الأستاذ حسنين محمد حسنين - مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإداري، إلى أنه تم اليوم إطلاق الدورة الرابعة من برنامج التميز المؤسسي والدورة الثالثة من برنامج رؤية مصر 2030، بهدف تدريب وتثقيف وتنمية معارف ومهارات العاملين في الجهات الحكومية بأهمية رؤية مصر ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن المبادرة تنفذ من خلال عدد من المدربين المتطوعين المميزين من أبناء المحافظة.

انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ16 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو
انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ16 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو


ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التى يقوم بها الموظفون، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقًا لأهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

txt

حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية في البحيرة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مبادرة محو الأمية الرقمية البحيرة مبادرة محو الأمية الرقمية محافظة البحيرة

مواد متعلقة

مشروعك يواصل نشاطه على أرض محافظة البحيرة

محافظة البحيرة تنظم سلسلة ندوات اختر كليتك بمشاركة 15 جامعة

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة البحيرة (مستند)

مراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية العاملة بنطاق محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

سجل الآن، فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

رئيس شعبة الدخان للحكومة: بلاش عناد وأوقفوا السيناريو الفاشل لتوزيع السجاير

وزارة الرياضة تصدم الزمالك بسبب الجمعية العمومية غير العادية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

تنسيق الجامعات 2023، الطب 80% بالخاصة و77% لـ الأهلية و75% بـ سلمان

بشرى لطلاب علمي رياضة بشأن تنسيق كلية الهندسة بالجامعات الخاصة والأهلية

مندوب الفيفا يهدد بالتصعيد ضد اتحاد الكرة، أزمة عنيفة تضرب معسكر الحكام اليوم

هل كان مخطط لإبعاد خالد رفعت، الزمالك بلا ممثل داخل الرابطة بعد اعتذار أمير مرتضى

Advertisements

منوعات

المزيد

تقرير يكشف الدول الأعلى في نسبة الصلع

3 دقائق من الرعب داخل طائرة ركاب أمريكية، ما القصة

إيلون ماسك يخسر 8 مليارات دولار في أسبوع

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 14-8-2023 أبراج الجوزاء والثور والحمل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 14-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الاثنين 14-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 14-8-2023 في السوق المحلي

الإمبابى: شركة شهيرة لإنتاج الدخان توزع منتجاتها على تجار التجزئة لحل أزمة السجائر

المزيد

انفوجراف

صاحب القاضية ممكن.. مشوار أفشة مع الأهلي بعد تجديد عقده 3 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل من حق الزوجة معرفة مرتب زوجها، أستاذة في الأزهر تجيب

تفسير حلم الحذاء الأسود في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

صلاة الوتر، متى تكون وكيفيتها وحكمها

المزيد
الجريدة الرسمية