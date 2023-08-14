انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ16 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة (صور)

انطلقت اليوم فعاليات الأسبوع السادس عشر من مبادرة "محو الأمية الرقمية وبناء القدرات" بمحافظة البحيرة، حيث يتم تنفيذ الدورة الرابعة من برنامج التميز المؤسسي وبحضور 30 متدربا من مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة والدورة الثالثة من برنامج رؤية مصر 2030 بحضور 15 متدربًا.

وأشارت الأستاذة داليا عثمان - مدير مديرية التنظيم والإدارة إلى ضرورة أن تتوافق كافة البرامج التدريبية المقدمة لخدمة المواطنين ومكافحة الفساد الإداري والحوكمة وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يتم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالجهاز الحكومي فى مجالات الخدمات التكنولوجية.

Advertisements

انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ16 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو

انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ16 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو

انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ16 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو

كما أشار الأستاذ حسنين محمد حسنين - مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإداري، إلى أنه تم اليوم إطلاق الدورة الرابعة من برنامج التميز المؤسسي والدورة الثالثة من برنامج رؤية مصر 2030، بهدف تدريب وتثقيف وتنمية معارف ومهارات العاملين في الجهات الحكومية بأهمية رؤية مصر ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن المبادرة تنفذ من خلال عدد من المدربين المتطوعين المميزين من أبناء المحافظة.

انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ16 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو

انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ16 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التى يقوم بها الموظفون، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقًا لأهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.