الإثنين 14 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يلتقي الجمهور السعودي في 19 أغسطس

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

يستعد النجم محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم ١٩ أغسطس الجاري.

ويحضر رمضان، لمفاجآت عديدة للجمهور بالحفل الذي يرفع  شعار "ثقة في الله أقوى حفل في جدة". 

وكشفت الجهة المنظمة للحفل، عن طرح التذاكر للجمهور، لتكون متاحة أمام الجميع للحجز، وذلك مساء اليوم الإثنين

ونشر حساب "بنش مارك" عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بوستر الحفل، وحمل تعليقا: "جاهزين للحماس مع نمبر وان الفنان محمد رمضان، في جدة سوبر دوما". 

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على جانب آخر، أحيا محمد رمضان، مساء الجمعة الماضية، حفلا غنائيا ضخما في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور جماهيري كبير.

وتحدث الفنان محمد رمضان عن الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، الذي من المفترض أن يشارك في موسم دراما رمضان المقبل، بعد نجاح الجزء الأول، مؤكدًا أنه من الممكن أن يؤجل الجزء الثاني إلي رمضان 2025 

 

تأجيل الجزء الثاني لجعفر العمدة

وقال محمد رمضان في لقاء له على هامش حفله أمس بالرياض: شغالين على جعفر العمدة الجزء الثاني ولكن لسه لم نحسم موعد طرحه، سواء في رمضان 2024 أو رمضان 2025، احتمال آخد بريك سنة في 2024 والمسلسل ينزل 2025، واحتمال أيضا ما اخدش بريك وهيكون الموضوع قاسي شوية عليا.

ويبدو أن هناك بعض الأمور التي من الممكن أن تتسبب في تأجيل مشروع الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، ومن بينها انشغال الفنانة هالة صدقي وارتباطها بعمل درامي خليجي والذي سوف يصور خارج مصر، كما أن المخرج محمد سامي مشغول حاليا بكتابة وتصوير مسلسل نعمة الأفوكاتو الذي سوف يشارك في سباق دراما رمضان المقبل.

 

ومن المفترض أن يكون هناك قرار حسام خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، حتى يتمكن أبطاله من معرفة خطتهم، ما إذا كانوا سوف يشاركون في بطولته هذا العام أو التعاقد على أعمال درامية أخرى في حالة تأجيله لمدة عام آخر.

 

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان ومي كساب واحمد فهيم وهالة صدقي وتأليف وإخراج محمد سامي. 

 

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محمد رمضان أبطال قصة جعفر العمدة حفل محمد رمضان

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