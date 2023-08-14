5 طوابق كوم تراب، النيابة تعاين عقار حدائق القبة المنهار (صور)
انتقل فريق من النيابة الإدارية برئاسة المستشار أسامة عليوة القائم بعمل مدير النيابة لموقع العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة لإجراء المعاينة.
وأسفرت المعاينة عن: أن العقار مكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وأنه لم يكن مأهولًا بالسكان وقت الانهيار، كما تبين أن العقار قد انهار بالكامل دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية، وإن امتدت آثار الحادث مسببة تصدع بشرفة أحد المنازل الملاصقة للعقار.
معاينة عقار حدائق القبة المنهار
كما كشفت المعاينة عن أن العقار كان قد سبق وصدر له قرار إزالة بهدم الطابق الرابع فوق الأرضي، وتدعيم وترميم باقي العقار ترميمًا كاملًا تحت إشراف مهندس استشاري مسئول إلا أنه لم ينفذ.
وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الثالث التحقيق، حيث قررت نجلاء عزمي – وكيل النيابة، تكليف رئيس لجنة مخالفات المباني بمكتب نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بإعداد تقرير عن أسباب انهيار العقار، مع طلب ملف العقار بالكامل من حي حدائق القبة.
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