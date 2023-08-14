الأهلي، 3 أسباب تطيح بالسولية خارج القلعة الحمراء

الأهلى، يترقب عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر بشأن تمديد عقده مع القلعة الحمراء الذي ينتهي بنهاية منافسات الموسم القادم 2023-2024.

3 أسباب تطيح بعمرو السولية خارج الأهلي

وتوجد 3 أسباب تجعل الموسم القادم آخر موسم لعمرو السولية مع الأهلي أولها وجود أكثر من لاعب في مركزه بداية من إمام عاشور القادم من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي، وكريم نيدفيد العائد من الإعارة من فريق فيوتشر إف سى، وكذا الثنائي مروان عطية وآليو ديانج فضلا عن عودة أكرم توفيق من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتوجه إلى مشاركته في مركز وسط الملعب نظرا لتألق محمد هانى في الجبهة اليماني ووجود الثنائي خالد عبد الفتاح وكريم فؤاد العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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والسبب الثانى هو الذي يجعل الموسم القادم الاخير لعمرو السولية مع الأهلي هو رغبة السويسري مارسيل كولر في النزول بمعدل أعمار اللاعبين في الفريق الأحمر والسولية تجاوز الـ34 عاما.

والسبب الثالث هو كثر إصابات عمرو السولية في الفترة الأخيرة التي تسببت في غيابه عن المشاركة مع الفريق وحال استمرارها قد تصعب من حصوله على المشاركة في الموسم القادم.

من ناحية أخرى نشر الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على تويتر أن أحد نجوم النادي الأهلي سوف يرحل عن الفريق في الساعات القليلة المقبلة دون الكشف عن هوية اللاعب.

ووفقا لما أكده مصدر داخل الأهلي فإن مسئولي القلعة الحمراء يدرسون فكرة إعارة القندوسي لأحد أندية الدوري المصري وكذلك بيع محمد شريف لنادي الخليج السعودي.

أسباب رحيل محمد شريف عن الأهلي

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب أنه استند إلى ثلاثة أسباب في طلب الرحيل أولها رغبته في المشاركة بشكل أساسي وهو ما يتعذر بسبب عدم كونه رقم 1 في ترتيب المهاجمين حيث يتواجد قبله محمود كهربا.

السبب الثاني أن اللاعب يرغب في خوض تجربة احترافية خارجية من أجل تأمين مستقبله ومع ارتفاع المقابل المادي الذي سيحصل عليه في الدوري السعودي.

سبب ثالث وهي رغبة اللاعب في أن يستفيد النادي من مقابل بيعه في الموسم الجديد بدلا من رحيله نهاية الموسم مجانا خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع في يناير دون الرجوع للأهلي.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن محمد شريف اقترب من الرحيل إلى الخليج السعودي ولكن هناك اشتراطات مالية وتسويقية معينة طلبها النادي للموافقة علي رحيل اللاعب.

خالد بيبو يعلن ضم صلاح محسن لقائمة الأهلي

من ناحية أخري أعلن خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي عن انضمام صلاح محسن إلى قائمة الفريق في الموسم الجديد وذلك بتعليمات من المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر ومن المقرر سفر صلاح محسن رفقة الفريق في معسكر النمسا المقبل.

وعاد صلاح محسن إلى الأهلي من جديد بعدما كان معارا لفريق سيراميكا كليوباترا وتوج معهم مؤخرا ببطولة كأس الرابطة