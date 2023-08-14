الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الأهلي، 3 أسباب تطيح بالسولية خارج القلعة الحمراء

عمرو السوليه،فيتو
عمرو السوليه،فيتو

الأهلى، يترقب عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر بشأن تمديد عقده مع القلعة الحمراء الذي ينتهي بنهاية منافسات الموسم القادم 2023-2024.

3 أسباب تطيح بعمرو السولية خارج الأهلي

وتوجد 3 أسباب تجعل الموسم القادم آخر موسم لعمرو السولية مع الأهلي أولها وجود أكثر من لاعب  في مركزه بداية من إمام عاشور القادم من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي، وكريم نيدفيد العائد من الإعارة من فريق فيوتشر إف سى، وكذا الثنائي مروان عطية وآليو ديانج فضلا عن عودة أكرم توفيق من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتوجه إلى مشاركته في مركز وسط الملعب نظرا لتألق محمد هانى في الجبهة اليماني ووجود الثنائي خالد عبد الفتاح وكريم فؤاد العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

Advertisements

والسبب الثانى هو الذي يجعل الموسم القادم الاخير لعمرو السولية مع الأهلي هو رغبة السويسري مارسيل كولر في النزول بمعدل أعمار اللاعبين في الفريق الأحمر والسولية تجاوز الـ34 عاما.

والسبب الثالث هو كثر إصابات عمرو السولية في الفترة الأخيرة التي تسببت في غيابه عن المشاركة مع الفريق وحال استمرارها قد تصعب من حصوله على المشاركة في الموسم القادم.

 

من ناحية أخرى نشر الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على تويتر أن أحد نجوم النادي الأهلي  سوف يرحل عن الفريق في الساعات القليلة المقبلة دون الكشف عن هوية اللاعب.

 

ووفقا لما أكده مصدر داخل الأهلي فإن مسئولي القلعة الحمراء يدرسون فكرة إعارة القندوسي لأحد أندية الدوري المصري وكذلك بيع محمد شريف لنادي الخليج السعودي.

 

 

أسباب رحيل محمد شريف عن الأهلي

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب أنه استند إلى ثلاثة أسباب في طلب الرحيل أولها رغبته في المشاركة بشكل أساسي وهو ما يتعذر بسبب عدم كونه رقم 1 في ترتيب المهاجمين حيث يتواجد قبله محمود كهربا.

السبب الثاني أن اللاعب يرغب في خوض تجربة احترافية خارجية من أجل تأمين مستقبله ومع ارتفاع المقابل المادي الذي سيحصل عليه في الدوري السعودي.

 

سبب ثالث وهي رغبة اللاعب في أن يستفيد النادي من مقابل بيعه في الموسم الجديد بدلا من رحيله نهاية الموسم مجانا خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع في يناير دون الرجوع للأهلي.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن محمد شريف اقترب من الرحيل إلى الخليج السعودي ولكن هناك اشتراطات مالية وتسويقية معينة طلبها النادي للموافقة علي رحيل اللاعب.

خالد بيبو يعلن ضم صلاح محسن لقائمة الأهلي 

من ناحية أخري أعلن  خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي عن انضمام صلاح محسن إلى قائمة الفريق في الموسم الجديد وذلك بتعليمات من المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر ومن المقرر سفر صلاح محسن رفقة الفريق في معسكر النمسا المقبل.

وعاد صلاح محسن إلى الأهلي من جديد بعدما كان معارا لفريق سيراميكا كليوباترا وتوج معهم مؤخرا ببطولة كأس الرابطة

 

شوبير يكشف عن رحيل أحد نجوم الأهلي

نادي الداخلية يضم مهاجم الأهلي السابق

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الأهلي عمرو السولية اخبار الأهلي اخبار الرياضة الاهلي اليوم

مواد متعلقة

شوبير يكشف عن رحيل أحد نجوم الأهلي

نادي الداخلية يضم مهاجم الأهلي السابق

رسميا، الأهلي يجدد عقد أفشة لمدة ثلاث سنوات

أخبار الأهلي، رسالة وداع من مهاجم الأهلي والأحمر يؤمن عودته بسبب كوبري الزمالك

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2023، الطب 80% بالخاصة و77% لـ الأهلية و75% بـ سلمان

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

قرار عاجل لرئيس الوزراء لحل أزمة السجائر

وزارة الرياضة تصدم الزمالك بسبب الجمعية العمومية غير العادية

أول قرار من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات

الأهلي، 3 أسباب تطيح بالسولية خارج القلعة الحمراء

شوبير يكشف عن رحيل أحد نجوم الأهلي

تنسيق المرحلة الثانية 2023، القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية

Advertisements

منوعات

المزيد

3 دقائق من الرعب داخل طائرة ركاب أمريكية، ما القصة

إيلون ماسك يخسر 8 مليارات دولار في أسبوع

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 14-8-2023 أبراج الجوزاء والثور والحمل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 14-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 14-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الاثنين 14-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 14-8-2023 في السوق المحلي

الإمبابى: شركة شهيرة لإنتاج الدخان توزع منتجاتها على تجار التجزئة لحل أزمة السجائر

المزيد

انفوجراف

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة الوتر، متى تكون وكيفيتها وحكمها

تفسير رؤية الميت جعان في المنام وعلاقتها بسداد الديون والحاجة إلى صدقة

ما مصير التركة التي لا وارث لها؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية